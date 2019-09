Un ex-agent de la Sûreté accuse le futur commissaire européen belge de fraude et de blanchiment d’argent.

Une enquête préliminaire vise Didier Reynders

Par Max Helleff (Bruxelles)

L’actuel chef de la diplomatie belge et futur commissaire européen Didier Reynders fait en ce moment l’objet d’une enquête judiciaire préliminaire. Selon les quotidiens L’Echo et De Tijd, la Justice se penche sur des allégations de corruption visant le libéral francophone. La décision d’enquêter a été prise après qu'un ancien agent de la Sûreté de l'État a fait part à la police judiciaire fédérale en avril dernier d’une série d'allégations de corruption et de blanchiment à l'encontre de Didier Reynders.

Le parquet de Bruxelles, qui mène l'enquête, refuse pour l’instant d’en dire davantage. Au terme de ses travaux, il devra décider si les indices rassemblés sont suffisants pour envisager des poursuites contre le candidat belge à la Commission européenne. Depuis le mois de juin dernier, Didier Reynders est aussi l’un des deux informateurs royaux dans le processus qui doit mener à la formation du futur gouvernement fédéral.

A ce stade, il est difficile de dire si le dossier est étayé ou si l’on est face à une démarche mal intentionnée. L’homme qui s’est rendu à la police pour y faire part des faits prêtés au chef de la diplomatie belge est un agent de la Sûreté de l'État démissionnaire, manifestement en froid avec le clan Reynders qui compte un de ses hommes au sommet de la hiérarchie du service de renseignements et de sécurité.

Des œuvres d'art surcotées

La réaction de John Hendrickx, le porte-parole de Didier Reynders, a d’ailleurs été de dire qu’«il s'agit sans doute à nouveau d'un montage émanant du même homme malveillant qui tente sans cesse de nuire».

Selon L’Echo qui a pu consulter le procès-verbal visant Didier Reynders, l'ex-agent de la Sûreté de l'État pointe «une série de marchés publics et d'achats de l'État, tels que la construction de l'ambassade belge à Kinshasa, pour lesquels des pots-de-vin ont été versés». Dans sa déposition, il cite également des corrupteurs, comme des marchands d'armes, et un candidat à l'élection présidentielle congolaise.

Pour chaque accusation, l'ancien agent donne également les noms d'autres personnes et entreprises impliquées. Toujours selon L’Echo, le modus operandi consistait en la vente à prix surfaits d'œuvres d'art et d'antiquités sans grande valeur, un trafic qui aurait permis de dégager de l’argent sale. Il est aussi question de transactions immobilières qu’aurait réalisées un conseiller de Didier Reynders, cet homme se dotant au bout du compte «d’un patrimoine impossible à justifier sur la base de ses revenus officiels».

Odeur de soufre

Autre voie de blanchiment pointée par l'ex-agent de la Sûreté de l'État: des transactions passant par des sociétés-écrans dans des paradis fiscaux. Il n’y a pas de fumée sans feu? C’est à voir. Les allégations portées contre Didier Reynders restent pour l’instant à démontrer. L’information judiciaire n’est que préliminaire, c’est-à-dire à un stade où le Parquet doit vérifier si les premiers indices recueillis permettent d’ouvrir une véritable enquête.

Il reste que pour Didier Reynders, cette affaire tombe mal. Entre le 30 septembre et le 8 octobre prochain, il devra expliquer au Parlement européen en quoi il fera un commissaire à la Justice digne de ce nom au cours des cinq années à venir. Il devra alors certainement affronter une série de questions sur l’enquête préliminaire qui le vise. Comme on l’a dit, le dossier semble trop faible pour l’instant pour inquiéter le candidat belge. Mais l’odeur de soufre qu’il dégage n’est pas faite pour lui faciliter la vie.