Plus de 150 morts à Séoul

Une enquête ouverte après la bousculade de Halloween

Le gouvernement coréen a annoncé ce lundi l'ouverture d'une "enquête approfondie" sur la catastrophe qui s'est produite samedi dans un quartier du centre de Séoul. 154 personnes ont perdu la vie dans un mouvement de foule meurtrier.

(m. m. avec AFP, dpa) - Deux jours après la panique de masse dans la capitale sud-coréenne Séoul, qui a fait plus de 150 morts, le gouvernement a annoncé une enquête approfondie sur la catastrophe. Le gouvernement veut découvrir la cause de l'accident et prendre les mesures nécessaires pour empêcher qu'une telle tragédie ne se reproduise, a déclaré lundi le Premier ministre Han Duck Soo lors d'une réunion au siège central pour la prévention des catastrophes et les opérations de sécurité.

Itaewon, mais que s'est-il réellement passé? Les circonstances du drame, survenu ce samedi soir dans le quartier d'Iaewon, qui a fait plus de 150 morts lors des festivités de Halloween suite à un mouvement de foule restent encore mystérieuses. Bien des questions se posent...

L'accident dans la métropole de près de 10 millions de personnes s'est produit samedi soir (heure locale) dans le quartier populaire et animé d'Itaewon, lorsque des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour célébrer Halloween. Selon des témoins oculaires et des informations des secouristes, de nombreuses personnes ont été piégées dans une foule dense dans une rue latérale étroite et en pente. Beaucoup sont tombées au sol, étouffées, ont été écrasées ou tuées à coups de pied.



Un mémorial inauguré

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a inauguré lundi un mémorial pour les victimes, dont le bilan s'élève désormais à 154 morts, alors que les critiques commencent à fuser contre les autorités accusées de laxisme dans la gestion de la foule le soir du drame.

Le mémorial en hommage aux victimes de la bousculade mortelle. Photo: AFP

Des témoins ont décrit une absence totale de mesures visant à canaliser ou contrôler cette foule immense.



La police a reconnu lundi n'avoir déployé que 137 agents à Itaewon samedi soir, tout en soulignant que ce chiffre était supérieur à ceux des fêtes de Halloween des années précédentes. Des médias locaux ont fait remarquer que la plupart de ces policiers étaient là pour empêcher l'usage de drogues, et non pour canaliser la foule de fêtards.

La police critiquée

Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs accusaient la police d'avoir complètement omis de contrôler la foule, laissant un trop grand nombre de personnes se masser autour de la station de métro Itaewon et dans les ruelles où s'est produite la bousculade mortelle.

Le gouvernement sud-coréen s'est défendu de tout laxisme. La bousculade «n'était pas un problème qui aurait pu être résolu en déployant des policiers ou des pompiers à l'avance», a affirmé le ministre de l'Intérieur Lee Sang-min lors d'un point de presse dimanche.

La police sud-coréenne est pourtant maîtresse dans le contrôle des foules, dans un pays où les nombreuses et fréquentes manifestations sont souvent encadrées par un nombre d'agents supérieur à celui des participants. Mais les organisateurs de manifestations politiques ou syndicales sont tenus de déclarer à l'avance leurs plans aux autorités, ce qui n'était pas le cas pour les jeunes venus participer en grand nombre à la fête de Halloween à Itaewon.

Une victime française

La catastrophe a fait 154 morts, dont 26 étrangers, selon le dernier bilan officiel qui pourrait encore s'alourdir, au moins 33 personnes blessées se trouvant dans un état critique. Un Français se trouve parmi les victimes, a fait savoir dimanche le ministère français des Affaires étrangères. Deux ressortissants français ont également été blessés mais sans gravité, a communiqué le ministère.

Depuis la tragédie, les hommages affluent de par le monde. De nombreux dirigeants ont adressé leur message de condoléances au peuple coréen, dont le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel, qui s'est dit «profondément choqué» par la catastrophe.

La Corée du Sud a entamé une semaine de deuil national. De nombreux concerts et autres événements festifs ont été annulés, et les drapeaux ont été mis en berne dans tout le pays.

Il s'agit de la pire catastrophe en Corée du Sud depuis le naufrage du ferry Sewol au large des côtes du pays en 2014, qui avait fait 304 morts.