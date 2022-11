D’un côté des initiatives, de l’autre des reculades : la Conférence pour le climat laisse une impression mitigée

Une Cop dispersée vue de Belgique

Max HELLEFF D’un côté des initiatives, de l’autre des reculades : la Conférence pour le climat laisse une impression mitigée

De notre correspondant Max Helleff (Bruxelles)



Côté face, la Belgique aura mis la Cop 27 qui se termine ce vendredi à profit pour dévoiler un certain nombre de projets liés à l'hydrogène vert - tout en doutant en plusieurs occasions des avancées permises par une telle réunion. Côté pile, on retiendra le refus de la ministre régionale flamande Zuhal Demir d'être présente à Charm el-Cheikh au motif que l'Egypte ne respecte pas les droits de l'homme.

Le discours est maintenant bien rodé. La Belgique veut devenir un hub européen pour l'hydrogène produit à partir d'énergies renouvelables. «Notre pays veut ainsi se positionner comme porte d'entrée en Europe pour l'hydrogène vert, tout en s'assurant du respect des droits de l'homme et des standards internationaux », a déclaré Tine Van der Straeten, la ministre fédérale de l'Energie, à l'occasion du lancement d'un Forum mondial dédié à ces missions. Son objectif est de favoriser la décarbonation des industries locales et de libérer le potentiel environnemental et socio-économique de l'économie mondiale de l'hydrogène dans un contexte durable.

Un argument qui passe mal auprès de la société civile belge

La création de ce Forum s'est faite en collaboration avec le pays hôte. Paradoxe : c'est parce que l'Egypte du président Abdel Fattah Al-Sissi ne respecte pas les droits de l'homme que la ministre flamande de l'Environnement Zuhal Demir a choisi de ne pas s'y rendre, alors que c'était à son tour de représenter la Belgique à la Cop. «En Égypte, avait-elle expliqué dans un communiqué, les scientifiques du climat sont réduits au silence, tandis que l'on déroule le tapis rouge pour les responsables politiques et les entreprises.»

Dans le même ordre d'idée, la ministre Demir a déjà prévenu qu'elle ne se rendra pas en 2023 à Dubaï pour la prochaine Conférence sur le climat. «Etant donné que je ne suis pas présidente de la Conférence nationale climat l'an prochain et que je ne serai pas la porte-parole de la Belgique au Conseil européen de l'environnement, je n'aurai pas de tâches formelles à accomplir durant la Cop», a-t-elle expliqué en se servant manifestement de la complexité du mikado institutionnel belge.

L'argument passe mal dans la société civile belge qui reproche à la ministre de se mettre «la tête dans le sable». Zanna Vanrenterghem, la vice-présidente du collectif d'ONG «Coalition pour le climat», met ainsi en demeure la nationaliste flamande «de respecter l'Accord de Paris en augmentant ses objectifs de réduction d'émissions ».

La Flandre est la région la plus peuplée et la plus industrielle de Belgique. Dire qu'elle ne fait pas d'efforts en faveur du climat serait mentir. Mais pour qui prône la décarbonation rapide et le respect des engagements internationaux, cela ne suffit pas. Les émissions flamandes de gaz à effet de serre ont ainsi augmenté de 4% depuis la reprise post-covid. Pour le journal De Standaard, jamais le nord de la Belgique ne pourra atteindre les objectifs européens de réduction de ces gaz (-55% d'ici 2030 sur base 1990).

La Flandre se targue pourtant d'avoir été la première à introduire une obligation de rénovation du bâti et affirme être «la seule région à atteindre les objectifs d'économie d'énergies».

Quant à la Wallonie, elle a instauré en 2019 des zones à basses émissions locales et régionales, et interdit la circulation des véhicules les plus polluants sur son territoire à partir de janvier 2023. Mais le report de cette mesure est actuellement mis à l'étude par le gouvernement régional.

La Région bruxelloise, enfin, va créer une assemblée citoyenne pour le climat. Elle sera pérenne. Ce qui en fait une première mondiale, insiste-t-on.

