Une baleine à bosse en mer du Nord

L’énorme mammifère fréquente des eaux à la qualité contrastée, idéales pour certains poissons, trop chaudes pour d’autres.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - Tout n’est pas à jeter en mer du Nord. Selon un bilan dressé par l’Ifremer, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, 56 % des volumes de poissons pêchés en France étaient issus en 2021 de populations exploitées durablement, contre 15 % il y a 20 ans. La surpêche touche encore 11% des populations, et 10 % sont considérées comme «effondrées» à la manière du cabillaud, une espèce indigène de la mer du Nord.

La pêche durable est une pratique qui consiste à prélever des poissons sans nuire aux écosystèmes marins. Elle renonce à prendre les espèces menacées, évite les zones fragiles, ne recourt pas aux filets qui labourent le fond des océans et assure la traçabilité des poissons de la pêche à la vente. Le tout en respectant les quotas.

Globalement, le merlu et le merlan se portent bien en mer du Nord. En revanche, les scientifiques recommandent de ne plus pêcher du tout le cabillaud. Une telle mesure rendue obligatoire serait toutefois une catastrophe pour le secteur de la pêche dont la santé économique est fragile. Une réduction des captures de cabillaud est donc programmée, «mais en autorisant une petite part, afin de permettre aux pêcheurs de continuer à prélever des espèces qui se portent mieux».

Ces données et statistiques produites par la France sont de bon augure pour la partie belge de la mer du Nord – sauf en ce qui concerne ici aussi le cabillaud très apprécié dans le pays. Avant la crise sanitaire, l’Institut flamand de la mer du Nord émettait déjà de fortes craintes quant à la raréfaction de ce poisson d’eau froide. Son ennemi : le réchauffement climatique qui pousse une espèce de petits homards à se déplacer vers le nord, homards dont sont friands les cabillauds qui migreraient à leur tour pour des eaux plus froides. En revanche, la mer du Nord attirerait désormais des espèces d’eau chaude comme le calmar, le rouget, la sardine, l’anchois et le bar.

Un invité autrement remarquable a été repéré à plusieurs reprises depuis le mois d'octobre : la baleine à bosse, un mammifère qui peut peser jusqu'à 30 tonnes et mesurer 18 mètres. Les apparitions se sont multipliées récemment au large des côtes hollandaises et les spéculations vont bon train quant au nombre d’individus présents. Le journal flamand De Morgen a quelque peu douché les attentes du public en estimant qu’il s'agirait d'un seul et même animal qui aurait pris ses quartiers entre le Hoek van Holland et Hondsbossche Zeewering en Hollande du Nord.

Le changement climatique en cause

L’animal semble avoir délaissé l'Atlantique et le large des îles Shetland pour la mer du Nord. Plusieurs explications sont avancées pour justifier de cette présence. L’une d’elles est l'interdiction de la chasse à la baleine entrée en vigueur en 1985-86. Une autre est le changement climatique qui pourrait expliquer des échouages de baleines plus nombreux survenus – c'est une hypothèse – en raison de la nécessité pour elles de changer leur route afin de chercher le krill, le plancton ou encore les petits poissons qui constituent la base de leur nourriture. Elles mourraient ainsi épuisées.

Dans le sillage du dernier rapport du Giec sorti lundi, la Belgique rappelle qu'elle planche sur plusieurs solutions au réchauffement climatique. Il est ainsi question de créer un nouvel Ocam (l’organe qui analyse notamment la menace terroriste), mais cette fois un «Ocam du climat». Il permettrait à la Belgique de disposer à tout moment d’une analyse des risques et des vulnérabilités pour ensuite formuler des recommandations. Et peut-être voler au secours de la mer du Nord.

