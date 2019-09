Au lendemain du passage de l'ouragan Dorian, le Grand-Duché a accepté d'envoyer un binôme de pompiers pour installer un module de communication indispensable à l'organisation des secours.

Une aide luxembourgeoise part pour les Bahamas

(PJ) En frappant et en stagnant sur l'archipel des Bahamas, l'ouragan Dorian n'aura pas uniquement fait de considérables dégâts matériels. Ses vents de plus de 250 km/h ont aussi coûté la vie à 45 habitants des îles. Ce mardi, une équipe de secouristes a décollé vers les lieux du sinistre. Leur mission: installer un module de communication satellitaire, dit «emergency.lu».

Pour 2019, c'est la seconde fois que le Grand-Duché autorise ainsi des hommes du CGDIS à partir en mission à l'étranger pour pareil déploiement. En début d'année, le Luxembourg avait déjà prêté assistance au Mozambique, le pays ayant lui aussi subi une tempête et d'importantes inondations.

En cas de catastrophe, «l'information est une aide à part entière» Le projet emergency.lu a pour objectif de venir en aide aux populations sinistrées lors de catastrophes naturelles en rétablissant les télécommunications. La plateforme a déployé son matériel jeudi sur la place d'Armes, afin de se faire connaître des citoyens du Luxembourg.

Aux Bahamas, Emanuel Bourg et Philippe Hein - experts en communication du Groupe d’intervention spécialisé «Humanitarian Intervention Team» - se mettront à disposition du dispositif d'aide international engagé.

Les deux volontaires devront alors déployer le matériel expédié pour assurer des transmissions digitales ou vocales.

Sollicitation européenne

En effet, au lendemain du passage de Dorian, les infrastructures de communication permettant aux ONG et acteurs locaux d'organiser les secours ont été réduites à néant. Et c'est bien pour combler ce manque que la ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding, sur avis de la ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire, Paulette Lenert, a décidé du déploiement de l'équipe luxembourgeoise.

L'équipement «emergency.lu» est mis en œuvre gratuitement, et pour une durée indéterminée tant que les liaisons de communication ne sont pas assurées sur un territoire. Photo: CGDIS

Le pays répond ainsi à une sollicitation de l'Union européenne, et plus précisément du Centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC).

«Les deux personnels sont partis pour trois semaines maximum. Si la mission devait se prolonger, une relève sera mise en place avec de nouveaux intervenants», évoque le porte-parole du Corps grand-ducal d'intervention et de secours.

Partenariat public-privé

Pour mémoire «emergency.lu» est né d'un partenariat public-privé entre le gouvernement luxembourgeois et trois sociétés luxembourgeoises (SES Telecom Services, Hitec Luxembourg et Luxembourg Air Ambulance S.A.).

Le Grand-Duché fournit des services «emergency.lu» en tant que «bien public mondial gratuit».