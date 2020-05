Si les frontières restent fermées, les signaux favorables aux voyageurs se multiplient. L’accès aux résidences secondaires est à nouveau autorisé.

International 3 min.

Un vent de détente souffle sur la Belgique

Max HELLEFF Si les frontières restent fermées, les signaux favorables aux voyageurs se multiplient. L’accès aux résidences secondaires est à nouveau autorisé.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - Au niveau européen, c’est la cacophonie. L’Italie va rouvrir ses frontières au tourisme. La Grèce la suivra à la mi-juin. La France espère bien recevoir ses hôtes étrangers cet été. Plus radicale, l’Espagne a décidé de prolonger les mesures d’alerte au moins jusqu’au 6 juin… Et la Belgique ? Officiellement rien n’a changé. Le site de son ambassade à Luxembourg rappelle que «dans le cadre de la crise liée au coronavirus, le gouvernement belge a décidé d’interdire tous les voyages non essentiels vers l’étranger, jusqu’au 7 juin compris.»

Un régime particulier reste même d’application pour les travailleurs frontaliers se rendant au Grand-Duché. Dans l’autre sens, et sauf exception dûment justifiée, le franchissement reste interdit. La police belge a tenu à rappeler la règle des déplacements «non essentiels» à la veille du week-end de l’Ascension, menaçant de verbaliser tout contrevenant qu’il soit belge ou étranger.

Il y a toutefois de la détente dans l’air. Au niveau diplomatique, les représentants belges, français, néerlandais, allemands et luxembourgeois, s’étaient vus le week-end dernier pour discuter de la levée progressive des restrictions qui entravent leurs frontières communes. Mercredi, ce sont dix pays (dont Belgique, France et Luxembourg) qui se sont entendus pour une «approche par étapes progressives coordonnées et convenues entre les États membres de l’UE et de (l’espace) Schengen» en vue d'aboutir à une normalisation progressive des voyages transfrontaliers et à la réouverture des postes frontaliers.

Le chef de la diplomatie belge, le libéral francophone Philippe Goffin, répète à l'envi qu’une levée des restrictions aux frontières dépend de la similitude des approches entre la Belgique et ses voisins face à la maladie et à la maîtrise de contamination.

Bonne nouvelle : les chiffres montrent que les phases successives de déconfinement n’ont pas relancé la pandémie en Belgique. Il reste aux autorités belges à convaincre leurs partenaires que c’est la méthode statistique employée qui explique un nombre aussi élevé de décès attribués au coronavirus sur le territoire national – plus de 9.100 morts. Il est assez facile d’expliquer que ce décompte est trop large dans la mesure où il inclut les morts en maison de repos sans qu’il ne soit vérifié s’ils ont été atteints ou non par le Covid-19. Il est évidemment moins simple au plan politique de reconnaître que, s’il a fallu recourir à un tel biais, c’est bien parce que la Belgique était mal préparée pour résister à l’épidémie.

Les résidences secondaires accessibles

Concrètement, ce début de week-end de l’Ascension a envoyé une série de signaux positifs aux voyageurs et aux touristes. L’aéroport de Bruxelles-Charleroi a décidé de rouvrir ses portes dès le 15 juin. Ryanair, sa compagnie fétiche, enregistre des réservations pour cet été – même si, officiellement, rien ne garantit pour l’instant que les frontières seront levées.

Surtout, depuis mercredi, l’accès aux résidences secondaires est à nouveau autorisé. Sous la pression de centaines de propriétaires prêts à attaquer l’Etat en justice, puis des bourgmestres de la Côte et enfin du gouvernement flamand, le Conseil national de sécurité a fini par céder. Précision : « Un ménage, peu importe sa taille, est autorisé à accueillir chez lui ou au sein de sa résidence secondaire jusqu’à quatre personnes. Ces quatre personnes sont toujours les mêmes. »

L’Atomium perd la boule L’un des monuments les plus célèbres de la capitale belge est menacé par le covid-19. Cette situation résume la crise du tourisme bruxellois.

Pour l’instant, la mesure ne concerne que les Belges. Mais on voit mal la Côte renoncer à accueillir les Luxembourgeois et les Allemands qui font vivre son tourisme tout l’été. Idem pour les Néerlandais en Ardenne.

La levée des restrictions pesant sur les résidences secondaires n’était pas attendue au moins avant la semaine prochaine, moment où un nouveau Conseil national de sécurité pourrait décider éventuellement d’autres phases de déconfinement. Il y a donc une accélération, motivée en bonne partie par la seule question qui préoccupe aujourd’hui les Belges : où vont-ils prendre leurs vacances ? Maintenir les frontières fermées ferait assurément figure de traumatisme national.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.