Une opération coordonnée par Europol et lancée par la Roumanie et la Bulgarie a permis de saisir 1.621 armes, 24.735 munitions et des explosifs en Europe. Le Luxembourg a participé à cette opération.

Avec l'aide du Luxembourg

Un vaste réseau de trafic d'armes démantelé en Europe

Une opération coordonnée par Europol et lancée par la Roumanie et la Bulgarie a permis de saisir 1.621 armes, 24.735 munitions et des explosifs en Europe. Le Luxembourg a participé à cette opération.

Un vaste coup de filet. Europol annonce ce lundi 3 avril que, dans le cadre d'une opération contre le banditisme et le trafic d'armes, 129 armes à feu ont été saisies.

Europol annonce le démantèlement d'un cartel de la cocaïne Des agents de police ont procédé à des arrestations dans plusieurs pays d'Europe et à Dubaï, permettant le démantèlement d'un «super-cartel».

143 maisons ont été perquisitionnées et 22 personnes arrêtées. Six grenades, 276 kilos de dynamite, 299 détonateurs et plus de 21 kilos de poudre à canon ont été également saisis.



Cette opération connue sous le nom de Conversus, a été lancée par la Roumanie et la Bulgarie dans le cadre de la plateforme multidisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT). En tout, 31 pays y ont collaboré dont le Luxembourg avec le support de la Commission européenne.

«La plupart des armes d'alarme et de signalisation saisies étaient des modèles produits en Turquie avant un changement de la législation nationale relative à leur production» selon Europol. Ces armes avaient été importées dans l'Union européenne et légalement mises en vente en Bulgarie et dans d'autres États membres.

Lorsqu'elles sont vendues, ces armes ont souvent fait l'objet d'un trafic transfrontalier et ont été converties en armes létales dans d'autres pays, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'UE.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.