Les Etats-Unis ont procédé à leur premier test de missile de portée intermédiaire depuis la Guerre froide. De quoi susciter les réactions de Moscou et Pékin, notamment.

Un tir de missile américain qui fait trembler

Les Etats-Unis ont procédé à leur premier test de missile de portée intermédiaire depuis la Guerre froide. De quoi susciter les réactions de Moscou et Pékin, notamment.

(AFP) - La Russie a accusé, mardi, les Etats-Unis d'«escalade des tensions militaires» après l'annonce de leur premier test de missile de portée intermédiaire depuis la Guerre froide, conséquence de la fin du traité de désarmement INF. Moins d'un mois après la mort de ce texte qui abolit l'usage - par la Russie et les Etats-Unis seuls - des missiles terrestres d'une portée de 500 à 5.500 kilomètres, la course aux armements semble relancée entre les deux rivaux de la Guerre froide.

Le test américain a été effectué dimanche depuis l'île de San Nicolas, au large de la Californie, selon le Pentagone. Des images publiées par l'armée américaine montrent le missile tiré à proximité du rivage, depuis un système de lancement vertical Mark 41.

Un tir préparé de longue date

«Nous regrettons tout cela. Les Etats-Unis prennent de manière flagrante le chemin d'une escalade des tensions militaires, mais nous ne céderons pas à la provocation», a réagi mardi le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov.

Selon M. Riabkov, le «délai extrêmement serré» qu'il a fallu aux Etats-Unis pour procéder avec succès à ce test d'un nouveau missile après la fin du traité INF démontre que Washington s'était préparé de longue date à la mort de ce texte signé entre les deux pays.

Pyongyang enchaîne les essais militaires La Corée du Nord a effectué vendredi son troisième tir de projectiles en huit jours, selon Séoul, au moment même où le président américain Donald Trump affirmait que ces essais ne lui posaient «pas de problème».

D'après le diplomate, l'usage du Tomahawk et du Mark-41 signifie que «ces systèmes seront utilisés pour le lancement non seulement de missiles intercepteurs, mais aussi de missiles de croisière», qui disposent d'une longue portée.

Conséquences négatives

Le gouvernement chinois a lui aussi rapidement réagi, mettant en garde contre «une escalade des confrontations militaires». L'essai américain aura, selon Pékin, «de graves conséquences négatives pour la sécurité régionale et internationale».

Un porte-parole chinois a estimé que le geste de Washington allait «relancer la course aux armements et conduire à une escalade des confrontations militaires, ce qui aura de graves conséquences négatives pour la sécurité régionale et internationale».