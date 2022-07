Les communistes belges réussissent à mettre à la taxe des multinationales et se rêvent en gestionnaires des villes.

Un Robin des Bois écrit à l'encre rouge

Laura BANNIER Les communistes belges réussissent à mettre à la taxe des multinationales et se rêvent en gestionnaires des villes.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - Les admirateurs de Robin des Bois apprécieront. Le 21 juin dernier, le Conseil d'Etat a donné sa bénédiction au «tax shift équitable» décrété par la commune de Zelzate, en Flandre orientale. Ce «shift» prévoit une baisse des taxes pour les ménages et les indépendants, baisse compensée par une hausse des contributions des grandes entreprises présentes sur le territoire de l'entité. Autrement dit, les riches y paieront pour les autres.

Zelzate est la seule commune de Belgique où les communistes du PVDA-PTB font partie d'une coalition au pouvoir, en l'occurrence celle qui les réunit ici aux socialistes flamands de Vooruit. Parmi les 30 grandes entreprises présentes sur le territoire communal, on ne trouve rien moins que les dragages Jan de Nul, le métallurgiste ArcelorMittal, le chimiste Rain Carbon, etc.

Chacune de ces sociétés devra donc continuer à payer 487.000 euros chaque année. Soit 0,09% de leurs bénéfices, affirment les autorités communales. «En contrepartie, les taxes communales de 600 petits indépendants et PME ont été réduites de 100 euros il y a deux ans. Et, depuis cette année, la taxe environnementale a été divisée par deux pour toutes les familles avant de disparaître complètement en 2024» rapporte l'agence Belga.

Une expérience qui ne manque pas d'ambition

Ce beau succès a-t-il grisé la timonerie du PTB ? Raoul Hedebouw vient en tout cas d'annoncer dans Le Soir l'intention des communistes de s'investir dans la gestion d'autres communes. «On a fait notre première expérience en profondeur à Zelzate, rappelle le leader du PTB. Victoire importante: le Conseil d'État nous a donné raison sur notre tax shift local. Ça montre bien ce que l'on peut faire à l'échelon local. Le PTB a l'ambition de monter dans les exécutifs dans les villes, il est prêt.»

Jusqu'ici pourtant, le PTB a refusé de s'associer au pouvoir en plusieurs endroits de Wallonie et de Bruxelles. Et toutes les explications du monde n'ont pu enlever aux analystes l'idée que ce parti n'est bon qu'à vociférer depuis les rangs de l'opposition et incapable de se mouiller.

Mais, cette fois, les lignes semblent bouger. Le PTB marque des points presque à chaque sondage et ne peut éternellement rester confortablement dans l'opposition. «On a envie d'en être. C'est un objectif majeur », renchérit Raoul Hedebouw. L'expérience menée à Zelzate l'amène à penser qu'il est possible «d'actionner les rapports de forces pour gérer les communes d'une autre manière, avec une majorité solide».

Pour répondre au défi environnemental, le gouvernement ferait mieux d'imposer des normes directement à l'industrie automobile et d'investir enfin sérieusement dans les transports en commun. Germain Mugemangango, chef de groupe du PTB au parlement wallon

De là à gouverner à la région et au fédéral, il y a un pas que les «cocos» ne comptent pas passer. «Je ne sens pas la volonté de rupture au PS ni à Ecolo: sur les pensions, la norme salariale, la mise à contribution d'Engie-Electrabel», siffle Hedebouw. Pas question donc de s'allier avec ces partis. Or, en Belgique, sans coalition, pas de pouvoir.

C'est donc depuis les rangs de l'opposition que le PTB veut continuer ici à agir. Dernière initiative en date: il vient de lancer une pétition contre la réforme de la fiscalité automobile en Wallonie, laquelle taxera plus fortement les lourdes cylindrées, mais pas seulement. «Pour répondre au défi environnemental, le gouvernement ferait mieux d'imposer des normes directement à l'industrie automobile et d'investir enfin sérieusement dans les transports en commun. S'en prendre au portefeuille des Wallons qui n'ont pas beaucoup d'alternatives n'est pas une solution acceptable», estime Germain Mugemangango, le chef de groupe du PTB au parlement wallon. S'agissant de la voiture, ce dossier très porteur électoralement vaut visiblement la peine qu'on s'investisse dedans.

