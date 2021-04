Les Etats-Unis ont déjà adopté ce mode d'injection, mais voilà que près de Montpellier les automobilistes et leur passager peuvent bénéficier d'un vaccin anticovid sans quitter leur voiture.

Un premier «vaccidrive» s'ouvre en France

Les Etats-Unis ont déjà adopté ce mode d'injection, mais voilà que près de Montpellier les automobilistes et leur passager peuvent bénéficier d'un vaccin anticovid sans quitter leur voiture.

(AFP) - Le premier «vaccidrive» de France a ouvert mardi à Saint-Jean-de-Védas, dans la périphérie de Montpellier, avec un objectif de 100 doses de par jour. «Tout est identique d'un point de vue médical mais le contexte est plus apaisant» car «vous restez dans un environnement connu», confirme le docteur Lucas Rondepierre, médecin généraliste qui assure avec d'autres soignants libéraux l'accueil et la vaccination sur le site.

La Sarre vaccine même la nuit A Lebach, l'armée allemande tient un centre de vaccination 24/7. Et les particuliers ne manquent pas de répondre à l'invitation, de jour comme de nuit, pour recevoir le précieux vaccin anti-covid. Exemple à suivre?

L'idée est d'offrir un moyen supplémentaire de se faire vacciner, même si pour ce test sur le sol français une allocation modeste de 200 doses par semaine a été accordée dans un premier temps. Mais en fonction du rythme des équipes et de l'adhésion du public, ce mode d'injection pourrait monter en puissance et faire des émules sur d'autres régions.



Sur le plan pratique, les candidats à la vaccination arrivent dans l'espace du parking dédié et suivent les mêmes étapes que dans un centre conventionnel: vérification de l'inscription, questionnaire médical, si besoin consultation médicale, vaccination effectués par des médecins et infirmiers libéraux rémunérés à la vacation puis temps de surveillance.

Les personnes éligibles à cette vaccination sont les mêmes que dans les autres centres grand public français: les 55 ans et plus sans comorbidités et les personnes à haut risque vital (transplantées, dialysées ou sous chimiothérapie notamment).

S'il a choisi le mode «drive» pour assurer le dépistage covid, via le Large Scale Testing, le Grand-Duché a préféré la version «en dure» pour la campagne vaccinale. Depuis lundi, cinq centres de vaccination fonctionnent ainsi sur le pays : au Findel, à Luxembourg, Ettelbrück, Esch-sur-Alzette et Mondorf-les-bains.