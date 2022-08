C'est officiel: le 9e parc Legoland ouvrira ses portes en Belgique, à Gosselies, tout près de Charleroi. Il devrait créer plus de 1.000 emplois.

Il ouvrira en 2027

Un parc Legoland à moins de deux heures du Luxembourg

Les fans des petites briques Lego vont être ravis de la nouvelle. En 2027, un parc Legoland ouvrira ses portes à Gosselies, tout près de Charleroi, en Belgique. Soit à moins de deux heures du Luxembourg.

C'est l'homme d'affaires John Jakobsen, patron du groupe Merlin Entertainments, qui est venu l'annoncer en personne ce mardi matin: un premier accord de partenariat a été conclu pour créer le 9ème parc Legoland au monde-le 4ème en Europe- et l'installer en Wallonie sur le site de l'ancienne entreprise Caterpillar.



Le parc d'attractions s'étendra sur une superficie d'environ 70 hectares. Plusieurs zones (20 hectares) seront préservées pour de futurs agrandissements. Les travaux débuteront dès l'année prochaine et consisteront à détruire les infrastructures de l'ancienne usine Caterpillar. Puis viendra la phase de construction du parc.

Plus de 1.000 emplois créés

Le budget total est estimé entre 370 et 400 millions d'euros, soit le 2e plus gros investissement de ces dix dernières années en région wallonne après Google à Mons.

Plus de 1.000 emplois seront créés avec la construction du parc et entre 1,6 et 1,8 million de visiteurs sont attendus dès la première année d'exploitation du site.

Un vivier de 21 millions de visiteurs

Cela fait plusieurs années que Merlin Entertainment cherchait à s'installer dans cette région. Différentes études techniques de marché ont été réalisées, qui montrent le potentiel de cette localisation à Charleroi. Le site est en effet situé au centre d'une zone densément peuplée et à proximité d'autoroutes, de gares et d'un aéroport. Lego peut ainsi compter sur un vivier de quelque 21 millions de visiteurs résidant à moins de deux heures du parc. La clientèle visée est principalement les habitants du Benelux, parmi lesquels les Luxembourgeois, et ceux résidant dans le Nord de la France.

Actuellement, huit autres parcs Legoland existent à travers le monde, le plus proche étant situé en Allemagne. Le parc d'attractions carolo sera le premier en 20 ans à ouvrir ses portes sur le Vieux continent.

Une décision finale devra intervenir dans ce dossier à la fin de l'année, pour une ouverture espérée en mars 2027.

