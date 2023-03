Un nouvel outil pour booster la coopération entre les villes européennes

Visant à pousser les villes du Vieux continent à échanger leurs savoirs faire en matière de développement durable, l'Initiative urbaine européenne, dotée d'une enveloppe de 450 millions d'euros, a été lancée ce jeudi 16 mars.

Laura BANNIER Visant à pousser les villes du Vieux continent à échanger leurs savoirs faire en matière de développement durable, l'Initiative urbaine européenne, dotée d'une enveloppe de 450 millions d'euros, a été lancée ce jeudi 16 mars.

De notre journaliste Laura Bannier, à Turin.

Elle s'adresse aux villes européennes de toutes tailles. L'Initiative urbaine européenne (European Urban Initiative), ambitionne de venir en aide aux municipalités pour les inciter à devenir plus vertes, ensemble. Lancé officiellement ce jeudi 16 mars à Turin lors de la 5e édition du Forum des villes, ce projet sera piloté par une entité française, la région Hauts-de-France.

Concrètement, l'Initiative vise à anticiper les différentes transformations qui sont sur le point de s'imposer aux villes européennes. Évolution démographique, changement climatique ou encore digitalisation et inégalités sociales sont autant de facteurs qui nécessitent une adaptation des territoires, afin de limiter les problématiques qui en découlent.

«L'Initiative urbaine européenne permettra de mettre en relation des leaders de l'innovation d'un pays avec d'autres États membres de l'Union européenne dans le but de diffuser les résultats d'initiatives réussies», a détaillé Elisa Ferreira, Commissaire européenne à la Cohésion et aux réformes, lors du lancement de ce nouvel outil. De quoi aider les villes à avoir de nouvelles perspectives lors de la conception de leurs politiques et stratégies locales de développement durable.

Une plateforme d'échange de connaissance

L'Initiative se divise en deux volets. Alors que le premier vise à booster l'innovation, comprenant 75% du budget (environ 315 millions d'euros), le second est dédié au renforcement des capacités et des connaissances via l'élaboration de politiques de développement urbain durable. Au total, l'Initiative sera dotée d'une enveloppe de 450 millions d'euros en provenance du Fonds européen de développement régional (FEDER), pour la période 2021-2027. À noter que pendant cette même période, 8% du FEDER doit être alloué aux villes, alors que 72% des Européens vivent en zone urbaine.

Sur le terrain, le projet se déclinera localement pour poursuivre trois objectifs: l'accès aux connaissances et le partage de savoir faire entre les zones urbaines, le renforcement de la capacité des villes à concevoir des stratégies participatives de développement urbain et, surtout, l'expérimentation de projets innovants par des autorités locales qui pourront ensuite être répliquées dans d'autres municipalités.



Pour inciter les villes européennes à échanger et s'inspirer des bonnes pratiques déjà mises en œuvre chez leurs voisines, une plateforme d'échange de connaissance, Portico, a été mise en place. «Il n'y a pas beaucoup d'endroits où l'on peut tester et transférer la connaissance acquise, donc, profitons de cette initiative européenne qui nous est offerte», a encouragé David Leca, vice-président de la région Hauts-de-France.

«Nous avons besoin des villes d'Europe»

Si l'Initiative urbaine européenne vient de naître, elle repose sur des fondations plus anciennes: l'Urban Innovative Actions, le réseau de développement urbain ou encore URBACT III sont autant de programmes implémentés au cours de la période 2014-2020 visant à mettre en œuvre des stratégies de développement durable dans les villes. C'est sur ces expériences passées que s'appuiera ce nouveau projet, qui ambitionne aller plus loin en proposant un soutien centralisé, et donc plus cohérent pour les villes.

«Nous avons un excellent projet, un excellent programme, et des managers excellents, mais ce dont nous avons le plus besoin, ce sont les villes d'Europe. Faisons de ce programme un succès, et faisons le ensemble», a lancé Elisa Ferreira à l'intention des représentants des municipalités en provenance de toute l'Europe rassemblés à l'occasion du 5e Forum des villes.

Alors que l'initiative a été officiellement lancée à Turin ce jeudi 16 mars, le premier appel en projet qui en découle a, lui, déjà été clôturé en janvier dernier. Au total, 99 villes européennes de 21 États membres ont déposé un dossier. Cet appel à projet visait à récompenser les initiatives soutenant les valeurs de Bauhaus européen -un programme visant à soutenir la construction de bâtiments à la fois beaux et durables- au sein de municipalités urbaines de plus de 50.000 habitants.



Les bénéficiaires de ce premier appel à projet seront connus en juin. Les autorités locales retenues obtiendront un soutien financier allant jusqu'à 5 millions d'euros, dans la limite de 80% de cofinancement du projet concerné. La seule ville luxembourgeoise éligible, Luxembourg-Ville, n'a, de son côté, pas soumis de candidature. Mais, l'Initiative urbaine européenne est loin de s'arrêter là. Un nouvel appel, doté de 120 millions d'euros à destination des projets de tourisme durable, de valorisation des talents et de verdissement des villes, sera publié en mai. D'autres thématiques suivront, dès 2024.

