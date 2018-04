Cela pourrait ressembler à une farce du 1er avril mais c'est pourtant très sérieux: un nouveau règlement de l'UE visant à frire correctement les aliments vient d'entrer en vigueur.

Un nouveau règlement européen pour des frites bien dorées

Steve Remesch

Le nouveau règlement vise à limiter la quantité de substance nocive dans les denrées alimentaires.

L'acrylamide se forme à la suite d'une cuisson trop forte de produits riches en hydrates de carbone lors de grillades ou de fritures. Les aliments riches en amidon comme les pommes de terre sont particulièrement concernées.

La substance chimique est considérée comme possiblement cancérogène et mutagène.

Depuis 2011, 720 échantillons ont été prélevés au Luxembourg en lien avec l'acrylamide. L'entrée en vigueur du règlement de l'UE a été précédée par des années de discussions.



Basse température et temps de cuisson court

L'objectif de la nouvelle réglementation est d'encourager les fabricants de produits alimentaires et les restaurateurs à garantir les températures les plus basses possibles et des temps de cuisson plus courts.

Lors de la friture de pommes de terre, par exemple, une température de 175 degrés et un temps de cuisson de 3,5 minutes ne doivent pas être dépassés.

En cas d'infraction, les autorités de contrôle émettent d'abord des recommandations. Cependant, les infractions répétées peuvent également être suivies de sanctions.