Un mort et plus de 60 blessés dans l'explosion du camion-citerne de Bologne

Au moins une personne a été tuée et une soixantaine d'autres blessées, lundi 6 août dans l'après-midi, lors de l'explosion d'un camion-citerne sur le périphérique de Bologne, dans le nord de l'Italie.

(AFP) - Selon les images d'une caméra de surveillance du trafic, diffusées par la police, le camion-citerne a percuté par l'arrière un autre camion à l'arrêt: le choc a provoqué une petite explosion et un incendie, qui a dans un second temps provoqué l'énorme explosion. L'accident s'est produit à hauteur du quartier de Borgo Panigale, près de l'aéroport.

#bologna #BorgoPanigale Le immagini della dinamica del grave incidente che ha coinvolto anche un mezzo che trasportava sostanze infiammabili. Indagini in corso #PoliziaStradale pic.twitter.com/aS8NKxTaoA — Polizia di Stato (@poliziadistato) 6 août 2018

Une partie de la chaussée s'est effondrée sur une autre route en dessous, où des véhicules ont été piégés. Les pompiers ont mis près de deux heures à éteindre l'incendie, qui s'est propagé à des véhicules garés sur le parking d'un concessionnaire jouxtant l'autoroute.

De nombreux blessés, une partie de la chaussée effondrée

Beaucoup des blessés ont été touchées par des débris ou par des vitres ayant volé en éclats dans le voisinage. La plupart d'entre eux souffrent de brûlures.

Le bilan, selon la préfecture, est d'au moins un mort et 68 blessés. Des policiers et pompiers intervenus sur le premier incendie figurent parmi les victimes les plus graves.

Des images diffusées par les pompiers montraient une grosse colonne de fumée noire s'élevant au-dessus de la carcasse du camion et de voitures en flammes sur un parking de concessionnaire jouxtant l'autoroute. D'autres images diffusées par la police montrent qu'une partie de la chaussée s'est effondrée.

#bologna #BORGOPANIGALE Sul posto la #PoliziaStradale sta predisponendo modifiche alla viabilità perché il tratto è chiuso. Si sconsiglia di avvicinarsi alla zona pic.twitter.com/BhYKiRVy4u — Polizia di Stato (@poliziadistato) 6 août 2018

«Je travaillais ici (dans un restaurant voisin). A un moment, on a entendu une violente explosion, j'ai pensé que c'était une attaque terroriste», a raconté Marco Rosadini, dont la voiture est restée bloquée sous l'autoroute effondrée, au journal La Repubblica.

La ville de Bologne a commémoré la semaine dernière l'anniversaire de l'attentat attribué à l'extrême droite qui avait fait 85 morts et plus de 200 blessés à la gare de la ville en 1980. «Après l'explosion, le toit du restaurant a commencé à s'effondrer. J'ai regardé dehors et j'ai eu l'impression de voir un mur de feu», a ajouté M. Rosadini.

Les politiques rendent hommage aux victimes

Même si le feu a dégagé une épaisse fumée noire, les services de surveillance de la qualité de l'air n'ont pas relevé de polluants chimiques, a assuré la préfecture.

À Rome, les sénateurs ont observé une minute de silence en hommage aux victimes et le parquet a ouvert une enquête. Le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, a adressé «une pensée pour les victimes et les blessés de la terrible explosion et un grand merci aux 100 pompiers qui sont rapidement intervenus».

Le chef du gouvernement, Giuseppe Conte, a quant à lui annoncé dans la soirée sur Facebook qu'il se rendrait mardi à Bologne «pour marquer la proximité de tout le gouvernement avec les victimes et leurs proches».

Il se rendra aussi mardi à Foggia, dans le sud du pays, où douze ouvriers agricoles immigrés sont morts lorsque la fourgonnette à bord de laquelle ils revenaient d'une journée de travail a percuté un camion de tomates.