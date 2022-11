Les opérations de secours ont pris fin dimanche au petit matin après la découverte dans la nuit de samedi à dimanche d'un corps au milieu des gravats des deux immeubles qui se sont effondrés samedi matin dans le centre de Lille.

Fin des recherches

Un mort dans l'effondrement de deux immeubles à Lille

Les opérations de secours ont pris fin dimanche au petit matin après la découverte dans la nuit de samedi à dimanche d'un corps au milieu des gravats des deux immeubles qui se sont effondrés samedi matin dans le centre de Lille.

(AFP) - Le corps n'a pas été formellement identifié, mais «il y a beaucoup de convergence pour qu'on soit sur la personne qu'on recherchait depuis (samedi) midi», a indiqué dans la nuit le commandant des opérations de secours, Stéphane Beauventre.

Deux immeubles s'effondrent en plein centre de Lille Les pompiers sont à la recherche d'un médecin porté disparu après l'effondrement samedi matin de deux petits immeubles mitoyens dans une rue commerçante en plein centre de Lille.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la personne portée disparue est un psychiatre de 45 ans, qui était parti de Calais pour se rendre à Reims et s'était fait prêter un appartement par des amis pour passer la nuit à Lille, a dit à l'AFP la procureure de la République de Lille, Carole Etienne.

Le corps a été «transporté à l'institut médico-légal» pour être identifié, a-t-elle ajouté.

L'enquête ouverte samedi pour «mise en danger de la vie d'autrui» a été élargie au chef d'«homicide involontaire», a précisé Mme Etienne. Elle «a pour objectif de déterminer les responsabilités sur l'état du bâtiment», notamment «la connaissance que pouvaient avoir les propriétaires».

«Grande tristesse»

Selon la maire socialiste de Lille, Martine Aubry, des experts contrôlaient dimanche matin «avec la Ville les bâtiments voisins pour vérifier leur stabilité et leur sécurité».

Elle a également fait part sur Twitter de sa «grande tristesse» après la découverte du corps dans les décombres.

La victime a été retrouvée vers 1h30 du matin après des heures de fouille dans l'immense amas de métal et de briques de la rue Pierre-Mauroy, à deux pas de la Grand Place, à la lueur d'imposants projecteurs. Les recherches ont mobilisé 80 pompiers et plus de 40 engins.

Pas en état d'insalubrité

Le bilan aurait pu être bien plus élevé si un habitant n'avait pas alerté la police municipale et les pompiers dans la nuit de vendredi à samedi, permettant l'évacuation d'une dizaine d'habitants, après avoir constaté «que l'immeuble avait bougé» et qu'un mur s'éventrait.

Les deux immeubles de trois étages, dont l'un était en travaux, se sont écroulés samedi vers 9H15 dans cette artère commerçante du centre-ville.

Selon le ministre délégué au Logement, Olivier Klein, qui se rendra à Lille lundi, l'immeuble n'était pas «frappé d'insalubrité».