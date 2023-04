Plus d'un se frotte les yeux dans la jungle de ce pays d'Asie du Sud-Est : un clone de la ville de Colmar émerge de la verdure, avec son pont-levis, ses encorbellements et ses croissants.

Un morceau d'Alsace dans la jungle malaisienne

Plus d'un se frotte les yeux dans la jungle de ce pays d'Asie du Sud-Est : un clone de la ville de Colmar émerge de la verdure, avec son pont-levis, ses encorbellements et ses croissants.

(dpa) - La douce voix de Charles Trenet résonne dans les haut-parleurs, le long de maisons à colombages colorées avec encorbellements et tourelles. «La Mer...», chante le chansonnier. Des gens déambulent sur les pavés, l'odeur des croissants croustillants s'échappe d'une boulangerie. On pourrait penser que c'est typiquement français, s'il n'y avait pas la pluie de mousson et la jungle tout autour. La solution de l'énigme se trouve en Malaisie. A une heure de route au nord-est de la capitale Kuala Lumpur se trouve une réplique de la petite ville de Colmar en Alsace, inscrite au patrimoine mondial. Le nom approprié de ce clone dans la forêt tropicale : Colmar Tropicale.



L'idée bizarre est venue de l'ex-chef du gouvernement malaisien Mahathir Mohamad (97 ans). Après un voyage en Europe, celui-ci a été tellement séduit par le charme de la petite ville qu'il a convaincu son ami milliardaire et magnat du bâtiment Vincent Tan, dans les années 1990, d'importer cette idylle en Asie et de financer un «petit Colmar» dans la jungle des Berjaya Hills.

Pour nous, c'est une façon de découvrir un autre monde sans avoir à nous rendre en France. Nor Atikah Omar, une visiteuse

C'est ainsi que, selon les plans de l'architecte français Jean Cassou, une sorte de parc à thème a vu le jour, avec des restaurants, des cafés et un resort de 235 chambres d'hôtel. Sur la colline suivante trône également une réplique du célèbre château alsacien du Haut-Koenigsbourg, qui se trouve dans la réalité à 25 kilomètres de Colmar.

4 Derrière une maison à colombages de Colmar Tropicale, on aperçoit la jungle des Berjaya Hills. Photo: dpa

Pas de Disneyland alsacien

Des toits à deux pans à motifs aux balcons en bois, des façades aux couleurs pastel aux volets décoratifs, des bacs à fleurs aux tables de bistrot, des fontaines ruisselantes aux pâtisseries selon la recette française originale, Colmar Tropicale est tout sauf une imitation bon marché. Ce n'est pas non plus une sorte de Disneyland alsacien. L'illusion de la France - à l'exception de l'air tiède de l'équateur - est presque parfaite. Du moins pour les visiteurs qui ne sont jamais venus en Europe.

«Pour nous, c'est une façon de découvrir un autre monde sans avoir à nous rendre en France», explique Nor Atikah Omar, une enseignante de l'État de Johor, dans le sud du pays. C'est la première fois qu'elle vient avec son mari, sur recommandation d'amis. Il y a beaucoup de choses à voir et la nourriture est fantastique. «C'est vraiment une super attraction touristique», s'enthousiasme cette femme de 43 ans.

Mais bien sûr, tout n'est pas fidèle à l'original - cela aurait probablement dépassé même le cadre financier d'un milliardaire. «Nous avons essayé d'importer des matériaux des carrières d'Adamswiller, mais c'était trop cher», a déclaré l'architecte Cassou au magazine français L'Express pendant les travaux de 1998. «Nous avons dû nous contenter de pierres provenant d'Inde». L'aménagement intérieur a également été réalisé en grande partie par des artisans malaisiens.

Le chef de projet de l'époque, Daniel Leong, a souligné à L'Express : «Notre souhait n'est pas de rivaliser avec l'Alsace, mais simplement de copier Colmar le mieux possible». Ou, en bref, de recréer comme par magie l'ambiance de l'Occident médiéval en Malaisie. «Pour nous, les châteaux sont une sorte de mythe», dit-il.

En 2000, le projet a enfin vu le jour : l'imitation de Colmar a ouvert ses portes et attire depuis lors des visiteurs de près et de loin. Même le vétéran de la politique Mahathir et le milliardaire Vincent Tan s'y rendent de temps en temps pour se promener dans leur vision devenue réalité.

Edith Piaf et le café au lait

«Au début, j'avais vraiment l'impression d'être en France», dit Al Fatah, qui s'occupe des clients de la boulangerie depuis un an. Il manie avec habileté les leviers de la machine à café et fait apparaître comme par magie un café au lait dans son verre, accompagné de la voix d'Edith Piaf. Et comment se sent-il aujourd'hui ? «Comme si j'étais en Malaisie», dit-il en riant. «Colmar Tropicale est pour la plupart des gens quelque chose à visiter une fois, et les gens adorent ça», dit-il. Environ la moitié des clients viennent de Malaisie, l'autre moitié principalement de pays arabes, de Chine et de Russie, explique-t-il.

Pour ceux qui ne connaissent pas l'original, la copie semble effectivement cohérente. Mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'on a aussi un peu triché. Les concepteurs ont décidé d'intégrer dans le Colmar tropical plusieurs monuments connus d'autres communes alsaciennes, comme la tour de l'horloge de Riquewihr et la tour de guet de Kaysersberg.

A l'entrée, juste après le pont-levis, deux perroquets multicolores criaillant attendent d'être pris en photo avec les touristes. Cela ne correspond pas vraiment à l'Alsace. Il peut également paraître surprenant de voir une enseigne «Starbucks» sur une maison à colombages aux volets roses. Mais cela a du sens. Et pas seulement parce qu'il y a aussi une filiale dans le vrai Colmar - mais surtout parce que le richissime Vincent Tan contrôle depuis 2014, avec son «Berjaya Group», l'ensemble de la chaîne de cafés américaine en Malaisie.