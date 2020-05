A côté des exonérations ou reports de cotisations sociales proposés par le gouvernement de l'Hexagone pour venir en aide aux secteurs économiques les plus touchés, Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics a émis l'idée de relancer l'actionnariat salarié.

International 3 min.

Un ministre français veut relancer l'épargne salariale

(JFC, avec AFP) - Esquissant des pistes de sortie de crise, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics a exposé ce week-end à titre personnel une proposition pour l'après-crise: «généraliser» et «étendre l'actionnariat salarié, en versant aux salariés des montants importants, et non plus symboliques», comme il l'a indiqué dans un entretien au Journal du dimanche. Une telle généralisation de l'intéressement et de la participation salariale pour toutes les entreprises est «une vieille idée du général de Gaulle (...) qui réconcilie le capital de travail», ajoute-t-il. Cette voie de sortie de crise consiste à faire «confiance aux acteurs économiques et la croissance crée la richesse qui permet de rembourser cette dette».

A l'heure actuelle, la participation est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés et l'intéressement ne l'est pas. Il est également possible de faire évoluer le plafond des primes, aujourd'hui fixé à 20% du salaire brut. Une nouvelle réduction du forfait social pourrait être envisagée. Gérald Darmanin doit répondre aux appels à une hausse des salaires, dans une situation de crise, où l'exécutif cherche surtout à préserver la compétitivité des entreprises.

Quid au Luxembourg? Dans sa stratégie de sortie de crise et de gestion de l'après-crise, le gouvernement luxembourgeois est-il susceptible de faire sienne l'idée de Gérald Darmanin? Le ministère du Travail affirme que «le sujet a déjà figuré à l'ordre du jour il y a quelques années», mais il avait alors suscité «des craintes et un certain scepticisme, surtout du côté des syndicats.» Au ministère, le département dédié au Droit du travail précise que «la mise en œuvre d'un tel principe prendrait beaucoup de temps» et que donc, face aux urgences actuelles, «il ne sera certainement pas mis à l'ordre du jour à court terme.»

Dans cette optique, le gouvernement français compte exonérer de cotisations sociales des entreprises de secteurs particulièrement affectés par les conséquences de l'épidémie de covid-19. «Ces exonérations de charges représentent trois milliards d'euros et concerneront près de 500.000 entreprises», a détaillé le ministre. Cette mesure va s'appliquer «dans le secteur du tourisme, des arts et spectacles, de la restauration, de l'hôtellerie, de la culture, du sport», a-t-il énuméré. En dehors de ces secteurs, les sociétés ayant vu leurs cotisations sociales reportées pourront étaler leur paiement sur une période pouvant atteindre 36 mois, a-t-il ajouté.

Depuis le début de la tempête économique provoquée par la crise sanitaire du nouveau coronavirus, le gouvernement a multiplié les mesures pour tenter d'aider les entreprises à passer le cap. Fonds de solidarité, prêts garantis par l'État, chômage partiel: au total, l'exécutif a déployé 450 milliards d'euros d'aides et de garanties de l'État, selon le ministre de l'Économie Bruno Le Maire.

Nous avons choisi l'endettement, qui est préoccupant, contre la faillite qui aurait été désastreuse

Mais toutes ces mesures auront un coût et la dette française va «sans doute » dépasser le seuil de 115% du produit intérieur brut, a prévenu Gérald Darmanin. Le ministre s'est toutefois refusé à donner une estimation plus précise: «ce sont des choses trop importantes pour pouvoir faire des commentaires avec le doigt mouillé», a-t-il dit.

«La dette, c'est à la fois les dépenses que l'on fait, et on en fait beaucoup, et les recettes qu'on n'a pas. Dans cette crise il y a une sorte d'effet ciseau, vous dépensez plus et vous avez moins de recettes fiscales parce qu'il y a moins d'activité», a-t-il encore expliqué. «Ce qui est certain, c'est que nous avons choisi l'endettement, qui est préoccupant, contre la faillite qui aurait été désastreuse», a ajouté M. Darmanin.

