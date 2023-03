Jos Leijdekkers, le principal accusé, reste introuvable à ce jour.

Un méga-procès de la drogue s'ouvre à Liège

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles)

Où se cache Jos Leijdekkers, alias Bolle Jos, surnommé également «El Pres» dans le milieu criminel? Le procès qui se tient sous haute sécurité à partir de ce jeudi à Liège, et voit comparaître pas moins de 37 prévenus, est en effet privé de son principal accusé. Jos Leijdekkers, que certains présentent comme le plus grand baron européen de la drogue, est introuvable.

Quant au procès, il porte un surnom qui en dit long sur les drogues qui ont envahi la Belgique : «Pharmaceutica». Il s'agit essentiellement de cocaïne. Elle provenait de Colombie et transitait par les ports d'Anvers ou de Rotterdam, avant d'entrer en région liégeoise où elle était traitée. Une quantité de 1,9 tonne pour une valeur de 80 millions d'euros a été saisie.

De la drogue et de l'or

Selon les enquêteurs, le Néerlandais Jos Leijdekkers est «l'un des principaux acteurs du trafic, de l'importation et de l'exportation de cocaïne à grande échelle». Né en 1991, il s'est forgé à l'aube de la trentaine la réputation d'un truand extrêmement violent. Il serait impliqué dans la disparition et la mort de Naima Jillal, une quinquagénaire néerlando-marocaine. Des faits de torture lui sont également attribués. Ces crimes de sang auraient jalonné une entreprise florissante de blanchiment de l'argent issu du trafic de drogue. On parle de dizaines de millions d'euros et de centaines de kilos d'or.

Jos Leijdekkers se serait caché un temps à Dubaï, comme plusieurs autres trafiquants de drogue. Depuis mai 2022, il est placé sur la Nationale Opsporingslijst (l'équivalent néerlandais des «most wanted» criminels belges). Une récompense de 75.000 euros est offerte en échange d'une information qui mènera à son arrestation.

«Messagerie du crime»

Ce procès doit être replacé dans le cadre de l'affaire Sky ECC, du nom de la messagerie cryptée utilisée par des trafiquants et mise à jour par les autorités belges. Une vaste opération antidrogue avait suivi en octobre 2021 dans plusieurs entités de la province de Liège.

La découverte de la «messagerie du crime» a permis de mettre la main sur plus d'un milliard de messages dont une partie reste fatalement inexploitée. En janvier dernier, on comptait près de 1.400 personnes écrouées en Belgique et 511 enquêtes judiciaires lancées ou enrichies grâce aux informations tirées de Sky ECC depuis mars 2021. 49 suspects avaient été interpellés dans cinq pays, dont six «barons» de la drogue à Dubaï. Des condamnations ont déjà été prononcées par le tribunal d'Anvers.

Faux départ lundi

Ce procès doit servir d'exemple. Selon les mots même du Premier ministre Alexander De Croo, «la criminalité organisée s'étend à toutes les régions du pays». En dépit des moyens supplémentaires mis en place par les autorités, Anvers reste plus que jamais la porte d'entrée de la cocaïne en Europe. La cité portuaire, tout comme Bruxelles, sont devenues le lieu d'affrontements extrêmement violents entre bandes rivales. Le ministre de la Justice, le libéral flamand Vincent Van Quickenborne, a dû être mis au secret par deux fois pour échapper à des menaces le visant, des menaces qui venaient selon toute évidence du milieu de la drogue belgo-néerlandais.

Le procès, qui devait commencer lundi, a débuté par un faux départ. Lors de l'ouverture des débats au fond devant le tribunal correctionnel de Liège, l'audience avait été suspendue pour permettre l'examen d'une reconnaissance préalable de culpabilité signée par l'un des 37 prévenus et déposée par le procureur fédéral. Mais la démarche avait été contrariée par plusieurs points techniques problématiques. Les débats peuvent cette fois commencer.

