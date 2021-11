Le généraliste aura encodé plus de 2.000 fausses authentifications de bonne santé ou de vaccination. Mais plusieurs autres docteurs seraient dans le collimateur des autorités belges pour des faits similaires.

Le médecin délivre des milliers de faux certificats covid

Ce mardi, Christie Morreale ne parle plus de «suspicion majeure de fraude à la vaccination». Les faits semblent avérés et la ministre de la Santé wallonne vient de confirmer qu'un médecin faisait l'objet d'une action en justice pour avoir permis l'édition de 2.018 faux certificats de vaccination. De quoi permettre à leur possesseur de passer au travers des contrôles liés à la présentation d'un Covid safe ticket valide sur le territoire belge et à l'étranger.



Pour l'heure, l'enquête se poursuit autour de ce praticien qui aurait ainsi fraudé en plusieurs points de la région wallonne. Toutefois, l'homme a vu son autorisation d'encoder ce type de certificats (via le système Vaccinet) suspendue jusqu'à ce que les autorités aient fait toute la lumière sur l'ampleur de cette fraude. Le tribunal de Charleroi a toutefois déjà fait savoir que le professionnel risquait une amende de 10.000 euros si les actes étaient avérés, mais d'autres juridictions pourraient bien se saisir à leur tour de cette affaire. Y compris l'ordre des médecins pour statuer sur le sort de ce collègue peu scrupuleux.

D'ailleurs, Christie Morreale n'a pas caché, mardi, que le médecin avait certainement dû facturer ces actes. Ce qui pourrait constituer une autre infraction en plus de la fabrication de faux documents administratifs. La justice va également se pencher sur les quelque 2.000 clients qui auraient déboursé pour obtenir le certificat falsifié et s'attribuer une fausse immunité alors que le pays, lui aussi, souffre des conséquences d'une nouvelle vague d'infections covid. Eux seraient alors poursuivis pour usage de faux, et risqueraient à leur tour une sanction financière.

Identifiés, ces patients vont être invités à se présenter en centre de vaccination soit pour y recevoir une dose antivirus, soit pour contrôler leur réel statut.

La révélation de ces faits n'est pas sans rappeler la problématique, soulevée jeudi à la Chambre des députés, concernant la circulation de faux QR-codes ou données de vaccination au Luxembourg. Une duperie qui fausserait au Grand-Duché la sincérité des données collectées via CovidCheck. Dans leur conférence de presse, vendredi, le Premier ministre et la ministre de la Santé s'en étaient émus. «C'est triste, c'est tragique», avaient commenté Xavier Bettel (DP) et Paulette Lenert (LSAP).

Mais les deux politiques luxembourgeois avaient eux aussi laissé filtrer quelques phrases laissant supposer que des médecins ou des laborantins aient pu être à l'origine de fausses déclarations de données sanitaires au pays.

