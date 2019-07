L'université francophone de Mons crée la polémique en annonçant vouloir remettre un doctor honoris causa à la jeune activiste suédoise.

Un mauvais climat autour de Greta Thunberg

Par Max Helleff

Porter une adolescente de 16 ans au rang de doctor honoris causa: telle est la décision que vient de prendre l’UMons. Aux côtés de Nicolas Hulot présenté comme «journaliste de télévision et écologiste français» et de l’économiste britannique Nicholas Stern, la petite université francophone belge veut mettre à son palmarès l’étudiante suédoise et activiste climatique Greta Thunberg.



Greta Thunberg a beaucoup fait parler d’elle en Belgique au cours du semestre écoulé. C’est en suivant son exemple que des dizaines de milliers de jeunes ont brossé l’école et ont défilé dans les villes flamandes et francophones pour dénoncer «l’apathie des autorités face à l’urgence climatique».

De nombreuses manifestations pour le climat ont eu lieu en Belgique suite à l'appel de Greta Thunberg. Photo: AFP

Programmées le plus souvent les mardis et dimanches, faisant le plein pendant plusieurs mois, ces marches ont fini par marquer une pause à l’approche des examens scolaires.

Ne fait pas l'unanimité

En distinguant Greta Thunberg, l’UMons veut mettre en avant «l’importance de la jeunesse dans le processus de transition énergétique et l’impact du mouvement, dont elle est l’instigatrice, sur la jeunesse belge.»



Mais tout le corps académique ne partage pas cet enthousiasme. Un professeur de l’ULB, Samuele Furfari, s’est fait le porte-voix des opposants au projet de l'université montoise sur RTL-TVI.

«Réactionnaires»

Pour ce géopolitologue, «ça choque que l'on donne (une distinction) à quelqu'un qui prétend qu'on ne doit pas aller à l'école pour défendre une cause et que, dans un cénacle universitaire, on lui accorde une place en disant: 'après tout, c'est bien, il ne faut pas aller à l'école’».

Il a poursuivi: Greta Thunberg est «une gamine qui n'a aucune compétence dans un domaine si ce n'est d'être médiatisée... Donc c'est un prix pour sa médiatisation».

Ces propos ont été immédiatement taxés de «réactionnaires» sur les réseaux sociaux. Philippe Mettens, l’administrateur de l'Université de Mons, juge pour sa part «qu'il y a énormément de mépris dans l'attitude et dans le discours. On ne doit pas qualifier une personne à travers son âge».

«Il n'y a pas d'urgence climatique»

Mettens continue: «On doit encore moins la qualifier à travers des troubles qu'on essaie de mettre en évidence pour la caractériser», laissant entendre que les détracteurs de Greta Thunberg ne veulent pas d’elle parce qu’elle présenterait des signes d’autisme.

Le débat s’est ensuite dirigé vers la pertinence même de l’urgence climatique. Pour Samuele Furfari, «il y a une exagération dans tous ces débats sur le climat. Oui, il y a une évolution du climat, mais il n'y a pas l'urgence qu'on est en train de nous dire.»

Espoir

Cette sortie a aussitôt inspiré le mot «pseudo-scientifique» à Philippe Mettens, ce dernier détectant dans la polémique en cours un baroud d’honneur des climato-sceptiques - devenus invisibles en Belgique ces dernières années.

Pour sa part, le recteur de l’UMons Philippe Dubois a adressé une carte blanche à L’Echo. Ce que l’UMons voit en Greta Thunberg, écrit-il, «c’est la limpidité, la fermeté et la droiture de son discours dépouillé, en pleine cohérence avec ses actions. C’est aussi l’espoir qu’elle inspire et la force qu’insuffle son exemple à quantité de jeunes de tous pays, y compris la Belgique (…) Et tout cela réuni dans un être si jeune.»

Quant aux détracteurs de la jeune Suédoise qui brandissent «un syndrome d’Asperger», a conclu le recteur montois, «c’est à n’en pas douter leur raison qui s’égare ici dans l’inqualifiable.»

L’UMons remettra ses doctor honoris causa le 10 octobre prochain.

