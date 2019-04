Un incendie s'est déclenché ce lundi en fin de journée à Notre-Dame de Paris. Parti des toits, le feu s’est propagé à l’ensemble de l’édifice et la flèche s’est effondrée sur la nef. Les pompiers peinent à éteindre les flammes favorisées par le vent.

International 20 1 3 min.

Un incendie dévore Notre-Dame de Paris

Un incendie s'est déclenché ce lundi en fin de journée à Notre-Dame de Paris. Parti des toits, le feu s’est propagé à l’ensemble de l’édifice et la flèche s’est effondrée sur la nef. Les pompiers peinent à éteindre les flammes favorisées par le vent.





Nous sommes dévastés, nous pensions Notre-Dame éternelle, le paysage de Paris ne sera plus le même sans elle. Quelle tragédie, nous n'avons pas les mots face à ces images. pic.twitter.com/HU508XooTf — Secrets d'Histoire (@secretshistoire) 15 avril 2019

(AFP). - Un violent incendie à l'origine encore inconnue ravageait lundi soir la cathédrale Notre-Dame de Paris, d'immenses flammes dévorant la toiture du bâtiment le plus visité d'Europe, poussant Emmanuel Macron à reporter son allocution télévisée post-grand débat.

Une épaisse fumée aux teintes jaunâtres se dégageait de l'édifice, gagné par les flammes. Une partie de l'île de la cité, au cœur de Paris, était en cours d’évacuation vers 19h30.

Le feu, qui se propage extrêmement rapidement, a pris dans les combles de la cathédrale, ont indiqué les pompiers. Il semble être parti d'échafaudages installés sur le toit de l'édifice, construite entre le XIIe et le XIVe siècle, selon les pompiers.

«Tout est en train de brûler. La charpente, qui date du XIXe siècle d'un côté et du XIIIe de l'autre, il n'en restera plus rien», a indiqué à André Finot, le porte-parole de Notre-Dame. Selon lui, le feu s'est déclaré aux alentours de 18h50

Larguer de l'eau sur Notre-Dame de Paris pour éteindre les flammes n'est pas une option, a indiqué lundi soir la Direction générale de la Sécurité civile, car cela pourrait détruire le bâtiment en proie à un violent incendie. C'est un «feu difficile», ont indiqué les pompiers. Environ 400 d'entre eux sont mobilisés autour de l'édifice, selon le ministère de l'Intérieur sur Twitter.

Sur place, les secours tentent donc d'éteindre le feu à coup de lance à eau puissantes, juchés sur des bras articulés à plusieurs dizaines de mètres de hauteur

20 Photo: AFP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP

Macron annule son allocution

Le chef de l'Etat français qui devait dévoiler à 20h ses mesures de synthèse du grand débat national a décidé de reporter son allocution télévisée à une date qui n'a pas été précisée, a-t-on appris auprès de l'Elysée. Il était 19h40 quand l'Elysée a annoncé le report de cette allocution attendue depuis trois mois, où le président devait enfin livrer ses réponses à la crise des «gilets jaunes» et au grand débat, avec des mesures concrètes et de grands chantiers.

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 avril 2019

«Un terrible incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris», a déploré sur Twitter la maire de la Paris Anne Hidalgo.

Cet incendie intervient au premier jour des célébrations de la Semaine sainte qui mène à Pâques, principale fête chrétienne.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour déterminer les causes de ce terrible incendie.

Je suis minute par minute l'incendie dont Notre-Dame de Paris est la proie. Notre-Dame de Paris appartient à l'humanité toute entière.

Quelle triste spectacle. Quelle horreur. Je partage l'émotion de la nation française qui est aussi la nôtre.https://t.co/CyBYBJZ9Q0 — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 15 avril 2019





Quelle tristesse en voyant ce monument historique, symbole de Paris et de l’histoire de France partir en flammes devant mes yeux. XB — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 15 avril 2019

Sauver Notre-Dame «n'est pas acquis»



Le sauvetage de Notre-Dame «n'est pas acquis» malgré la mobilisation de quelque 400 pompiers et l'utilisation de 18 lances à eau, a indiqué sur place le secrétaire d'Etat à l'Intérieur Laurent Nuñez.



«On n'est pas sûr de pouvoir enrayer la propagation au beffroi nord. Si celui-ci s'effondre, je vous laisse imaginer l'ampleur des dégâts», a déclaré à ses côtés le général Jean-Claude Gallet, commandant de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

13 millions de touristes

Environ 13 millions de touristes chaque année le bâtiment, situé au cœur de la capitale française.

D'importants travaux y ont lieu depuis plusieurs mois, notamment pour nettoyer l'édifice, noirci par la pollution.

Très prisée des touristes, cette cathédrale, qui est aussi un sanctuaire marial élevé au rang de basilique, continue d'assurer ses fonctions d'édifice religieux: cinq offices y sont célébrés quotidiennement, et sept les dimanches. Avec les fêtes et célébrations exceptionnelles, ce sont plus de 2.000 offices qui résonnent chaque année sous ses voûtes.

La flèche de la cathédrale, dressée sur les quatre piliers du transept, est un des symboles de la capitale française.

Les touristes d'outre-Atlantique sont notamment particulièrement attachés à Quasimodo et aux autres personnages - immortalisés par le cinéma et la comédie musicale - sortis de l'imaginaire de Victor Hugo, dont le roman «Notre-Dame de Paris» (1831) a amplifié le mouvement en faveur de la restauration de la cathédrale au XIXe siècle.

Comme nombre d’entre vous, je découvre avec effroi ces terribles images de l’incendie de Notre-Dame de Paris. Solidarité autour de ce drame national, solidarité avec nos sapeurs pompiers !



pic.twitter.com/aF5VvdYkte — Jean-Jacques Bridey (@jjbridey94260) 15 avril 2019