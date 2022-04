L'Europe peut réaliser la transition énergétique en trois étapes. L'expert Felix Matthes met toutefois en garde contre l'arrosoir populiste et évoque une solution absurde.

Guerre d'Ukraine et tournant énergétique

Un expert met en garde contre les fausses observations

Felix Matthes, fallait-il finalement une guerre pour que les Européens prennent conscience de l'ampleur de leur dépendance énergétique?

«Certainement pas. Le problème était déjà connu en principe et des projets comme Nordstream 2 étaient controversés. Le drame de la guerre, c'est que plus personne ne peut ignorer cette dépendance. C'est une leçon amère.

Felix Matthes est coordinateur de recherche pour la politique énergétique et climatique au bureau berlinois de l'Öko-Institut, un organisme indépendant de recherche environnementale. Photo: Anouk Antony

Dans ce contexte, comment expliquez-vous que la communauté internationale ait négligé à ce point le tournant énergétique, malgré toutes les connaissances scientifiques apportées par les rapports du GIEC et malgré les possibilités technologiques existantes?

«Ce n'est pas comme si rien ne s'était passé. Le thème de la sécurité énergétique est désormais en tête de l'ordre du jour et la question passionnante est de savoir si le système politique y réagit non seulement à court terme, mais aussi à long terme.

Nous sommes à la fin d'une décennie perdue en matière de protection du climat, car trop peu de choses stratégiques ont été faites. Que l'attaque russe contre l'Ukraine soit un booster ou un frein pour la transition énergétique se mesurera à la capacité de la politique, de l'économie et de la science à faire le saut vers la prochaine étape de la transition énergétique. Et celle-ci concerne en premier lieu les consommateurs: concrètement, nous ne pouvons plus nous soustraire à des mesures radicales dans les domaines du bâtiment et des transports.

Vous définissez vous-même trois horizons temporels dans le contexte de la crise actuelle.

«Au fond, nous avons maintenant affaire à une crise du gaz et, dans les trois ou quatre mois à venir, il faudra maîtriser le problème économique de l'évolution des prix. Cela ne m'inquiète pas. Le vrai problème, ce sont les trois hivers à venir, s'il y a des ruptures d'approvisionnement en gaz. Cela peut conduire à un lockdown industriel d'une ampleur que nous n'avons encore jamais connue et qui peut frapper très durement l'économie et les ménages.

Ensuite, il y a la phase où nous devons faire ce qui doit être fait avec cohérence, même sans guerre en Ukraine, pour atteindre les objectifs climatiques d'ici 2030. Les deux ou trois années suivantes seront décisives, car c'est maintenant qu'il faut mettre en place ce qui produira ses effets dans les années à venir. Et c'est là que je vois le grand danger que ces choix soient occultés par la gestion de crise. Cela ne doit pas se produire. Au lieu de cela, nous devons réussir, si nécessaire, à mener une politique à deux vitesses.

L'Allemagne, en particulier, se trouve dans une situation délicate avec sa dépendance au gaz et son abandon du nucléaire. Faut-il admettre que la France, en revanche, fait preuve d'anticipation, voire de progrès, en continuant à promouvoir son énergie nucléaire?

«Cette observation est fausse, car elle associe immédiatement la crise du gaz à celle de l'électricité. C'est une erreur classique de mettre à l'ordre du jour l'abandon du charbon et du nucléaire, alors que cela n'a absolument rien à voir avec la problématique du gaz. C'est en fait un débat fantôme. Quant à savoir s'il est finalement progressiste que la France ait opté pour une technologie à risque, c'est une question qui reste ouverte. Au fond, l'Allemagne et la France sont confrontées exactement au même défi: comment gérer l'approvisionnement énergétique de demain avec l'industrie, les bâtiments et les transports qui dépendent aujourd'hui du gaz et du pétrole.

Pourtant, l'attitude vis-à-vis du nucléaire ou de la fracturation hydraulique n'est plus aussi catégoriquement hostile qu'avant la guerre d'Ukraine ...

... Mais ce sont des douleurs fantômes d'un débat d'hier. En Allemagne par exemple, le gaz de fracturation est tout à fait marginal et l'énergie nucléaire ne peut supplanter le gaz que dans un faible ordre de grandeur.

Pour les biens stratégiques, pouvons-nous nous permettre d'avoir des situations d'approvisionnement où nous ne pouvons pas supporter la défaillance du plus grand fournisseur? Felix Matthes

L'Allemagne cherche des sources d'approvisionnement alternatives dans les pays du Golfe, l'Italie se tourne vers l'Afrique du Nord. Quel est le risque à court terme, qu'une dépendance prenne le pas sur l'autre?

«Il n'y a pas d'autre solution à court terme. Mais la question centrale derrière la guerre en Ukraine est la suivante et va bien au-delà du pétrole et du gaz: pour les biens stratégiques, pouvons-nous nous permettre d'avoir des situations d'approvisionnement où nous ne pouvons pas supporter la défaillance du plus grand fournisseur? Si nous ne reconnaissons pas maintenant qu'il s'agit d'assurer notre résilience et que cette capacité de résistance va bien au-delà du charbon, du gaz et du pétrole pour les biens stratégiques, nous avons un problème.

La question de la sécurité d'approvisionnement n'est pas seulement une question de politique énergétique, mais aussi une question de politique industrielle. La diversification industrielle doit à l'avenir être orientée de manière à pouvoir supporter la défaillance du principal acteur. Cela signifie que l'Europe doit conserver ou développer une forte industrie de l'acier, de l'énergie photovoltaïque, des batteries et du verre, par exemple.

«Nous devons parvenir à un soutien dans la dignité», déclare l'expert en énergie à propos du côté social de la transition énergétique. «Cette aide ne doit pas être perçue comme une aumône.» Photo: Anouk Antony

Pour de nombreux citoyens, la question de l'énergie n'est pas seulement une question écologique, mais aussi une question sociale, en raison de l'évolution récente des prix. La politique a-t-elle sous-estimé le fait que de nombreuses personnes n'ont pas les moyens d'effectuer la transition énergétique?

«Dans le contexte de la tarification du CO2, cet aspect a déjà été soulevé et il est désormais renforcé par la question du prix de l'énergie. Au fond, il s'agit maintenant de savoir comment nous traitons les personnes qui ne peuvent pas réagir rapidement parce qu'elles n'ont pas les moyens d'investir. Car la transition énergétique est une voie vers un système à forte intensité de capital.

La voiture électrique ou la maison à faible consommation d'énergie ont un prix d'achat élevé et coûtent peu à l'exploitation. Et les systèmes à forte intensité de capital ont tendance à être socialement et irrémédiablement régressifs, car ils touchent ceux qui n'ont pas ces capacités d'adaptation. Ce sont en premier lieu les ménages les plus pauvres, mais c'est aussi le cas de certains secteurs de l'industrie, qui sont ainsi poussés à la délocalisation.

Il faut maintenant un soutien ciblé, qui commence par l'identification de ceux qui doivent être soutenus. Cela n'a pas été suffisamment traité jusqu'à présent. Au lieu de cela, la politique tombe dans l'activisme et se précipite sur le prix de l'essence. Pourtant, ce sont les frais de chauffage qui constituent le véritable problème. Nous devons maintenant parvenir à un soutien digne. Et cette aide ne doit pas être perçue comme une aumône.

Le gouvernement luxembourgeois a décidé d'une réduction de 7,5 centimes par litre de carburant jusqu'à fin juillet. En Allemagne, vous avez critiqué l'idée de la remise à la pompe comme étant «l'une des idées les plus absurdes de ces 20 dernières années»...

«... Parce que c'est une politique de l'arrosoir populiste. On y déverse beaucoup d'argent et on soulage les gens qui peuvent se le permettre. Au lieu de cela, il faut des instruments ciblés.

Les grands empêchements ne sont pas nés parce que des initiatives citoyennes étaient là - mais parce que la politique a surfé sur la vague. Felix Matthes

Les initiatives citoyennes constituent un obstacle parfois insurmontable pour les énergies renouvelables, en particulier les éoliennes. La guerre en Ukraine peut-elle faire évoluer les mentalités et même avoir un effet de réconciliation?

«Oui, cela va arriver. Mais au niveau du constat, il faut y regarder de plus près: Les grands obstacles n'ont pas été créés parce que les initiatives citoyennes étaient là - mais parce que la politique a surfé sur la vague. En Bavière par exemple, le potentiel d'empêchement des énergies renouvelables n'aurait jamais été aussi important sans l'intervention de la politique régionale et locale. Cela a été alimenté par la politique.

Comment le Luxembourg, qu'un ancien ministre de l'Économie décrivait comme «un petit pays sans montagnes et sans mer», peut-il exploiter au mieux ses possibilités en matière de transition énergétique tout en minimisant son indépendance?

«La question de l'infrastructure sera d'une importance capitale. C'est justement en regardant les toits que je vois encore beaucoup de potentiel au Luxembourg. La transition énergétique a une composante régionale. La politique économique est toujours une politique d'implantation et les régions disposant de grandes quantités d'énergies renouvelables font pour l'instant partie des gagnants. Les bornes de recharge pour l'électromobilité et les stations-service à hydrogène pour les camions sur les autoroutes seront des facteurs d'implantation. Cela vaut également pour le Luxembourg».

