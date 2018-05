Un employé de la SNCF blessé par un jet de pétard

L'attaque au couteau, samedi soir à Paris a été revendiquée par le groupe Etat islamique et a été perpétrée par un Français né en 1997 en Tchétchénie. Il a été abattu par les policiers juste après l'attaque qui a coûté la vie à un passant et fait quatre blessés. Un Luxembourgeois de 34 ans a été grièvement blessé et transporté en «urgence absolue» à l'hôpital parisien Georges-Pompidou.