Un décès sur huit est lié à une infection bactérienne

Anne-Sophie DE NANTEUIL En 2019, 7,7 millions personnes ont perdu la vie à la suite d'une infection bactérienne, indique un étude publiée mardi dans "The Lancet".

Il s'agit de la deuxième cause de décès dans le monde. Après les troubles cardiaques, les infections d'origine bactérienne sont responsables de près de 7,7 millions de morts, révèle une vaste étude publiée mardi dans la revue médicale britannique The Lancet. Des chiffres qui remontent néanmoins à 2019, soit avant la pandémie de Covid-19.

Autrement dit, si le coronavirus a pesé sur la mortalité en 2020, pas moins d'un décès sur huit était, l'année précédente, attribué à une bactérie. Parmi les plus meurtrières : le staphylocoque doré et le pneumocoque. Du côté des tout-petits, moins de cinq ans, ce sont également les infections à pneumocoque - responsables notamment de la méningite, pneumonie ou bactériémie - qui se révèlent les plus dangereuses.

À en croire les chercheurs, sur la trentaine de bactéries les plus couramment impliquées dans les infections, cinq se sont révélées particulièrement destructrices. À savoir, le staphylocoque doré, E. coli, le pneumocoque, Klebsellia pneumoniae et le bacille pyocyanique. À elles cinq, elles concentrent plus de la moitié des décès, soit pas loin de 4 millions de morts.

Pour les auteurs de cette vaste enquête, ces résultats illustrent combien les infections bactériennes sont une «priorité urgente» en matière de santé publique. Il faut donc agir, et vite. Ils recommandent ainsi aux autorités de travailler sur trois points, à savoir la prévention des infections, un meilleur usage des antibiotiques et un usage plus efficace de la vaccination.

Pénurie en pharmacies Ces dernières semaines, l'Europe est frappée par une vague de pénurie de médicaments. Dépendant du marché belge, le Luxembourg n'y échappe pas... En outre, l'Amoxilline - l'un des principaux antibiotiques prescrits lors d'une infection bactérienne - se trouve actuellement en rupture de stock chez nos voisins du plat pays. La raison ? «Un retard dans la production», précise l'Afmps (Agence fédérale des médicaments et des produits de santé). Mais que tous se rassurent, il existe bien évidemment des alternatives, qui sont, elles, disponibles.

