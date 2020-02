Un Hongkongais est devenu mardi la première personne décédée de l'épidémie virale dans la mégapole et la seconde hors de Chine continentale où le bilan monte à 425 morts. Par ailleurs, la ministre de la Santé belge Maggie De Block fait état d’un premier contaminé en Belgique.

International 3 min.

Un décès à Hong Kong, un premier cas en Belgique

Un Hongkongais est devenu mardi la première personne décédée de l'épidémie virale dans la mégapole et la seconde hors de Chine continentale où le bilan monte à 425 morts. Par ailleurs, la ministre de la Santé belge Maggie De Block fait état d’un premier contaminé en Belgique.

(AFP) - L'administration hospitalière a annoncé qu'un homme de 39 ans, traité pour ce virus, était décédé mardi matin après avoir vu son état de santé se «détériorer». Il s'agissait d'un habitant de Hong Kong qui s'était rendu en janvier dans la ville chinoise de Wuhan, épicentre de cette pneumonie virale, avant de retourner dans le territoire semi-autonome le 23 janvier à bord d'un train express.

Depuis son apparition en fin d'année dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, ce nouveau coronavirus a contaminé plus de 20.000 personnes et s'est propagé dans plus d'une vingtaine de pays. Jusqu'à présent, les Philippines et Hong Kong sont les deux seuls territoires à avoir fait état de décès hors de Chine continentale. La plupart des 425 morts enregistrés à ce jour en Chine l'ont été dans la province du Hubei ou dans sa capitale Wuhan.

Chez les voisins belges, la ministre de la Santé, Maggie De Block communique ce mardi matin qu'«un des neuf compatriotes arrivés dimanche soir de Wuhan semble être infecté par le nouveau coronavirus». Et la ministre de préciser que «la personne testée positive est en bonne santé et ne présente pour le moment aucun signe de maladie. Elle a été transférée lundi soir à l’hôpital universitaire Saint-Pierre à Bruxelles, qui dispose de toute l’expertise et du soutien nécessaires pour garantir les meilleurs soins.»

Par ailleurs, deux grandes villes de l'est de la Chine, éloignées de plusieurs centaines de kilomètres de l'épicentre de l'épidémie en cours, ont annoncé des mesures de restriction aux mouvements à leurs habitants. La municipalité de Taizhou et trois districts de Hangzhou - siège du géant chinois du e-commerce Alibaba et capitale de la province du Zhejiang -, n'autorisent plus qu'une personne par foyer à sortir une fois tous les deux jours pour faire leurs courses. Quelque neuf millions de personnes au total sont concernées.

Enfin, les autorités japonaises vérifient l'état de santé de 3.711 personnes (2.666 passagers et 1.045 membres d'équipage) en quarantaine à bord d'un bateau de croisière près de Tokyo, après un cas avéré de coronavirus parmi l'un des passagers ayant débarqué à Hong Kong. Ces mesures ont été décidées à bord du Diamond Princess, un navire de croisière de la compagnie américaine Princess Cruises (groupe Carnival Corp), après des tests positifs du virus meurtrier chez un passager âgé de 80 ans qui avait débarqué à Hong Kong le 25 janvier.

Le Diamond Princess et ses 3.711 passagers sont immobilisés dans le port de Yokohama, près de Tokyo Photo: AFP

Le porte-parole du gouvernement Yoshihide Suga avait annoncé lundi que le navire, arrivé au port de Yokohama (ouest de Tokyo) avec un jour d'avance, serait placé en quarantaine. Le navire avait déjà été placé en quarantaine samedi à Naha, sur l'île méridionale japonaise d'Okinawa. Mais une seconde quarantaine a été organisée après la découverte du coronavirus chez l'octogénaire débarqué à Hong Kong.

Le Japon a répertorié sur son territoire 20 cas de personnes infectées, dont quatre sans symptômes, selon les dernières données du ministère de la Santé. Depuis samedi, le pays refuse l'entrée sur le territoire aux étrangers ayant récemment séjourné dans la province chinoise du Hubei, l'épicentre de l'épidémie, dans le centre de la Chine. Le Japon a affrété trois avions jusqu'à présent pour rapatrier 565 de ses ressortissants de Wuhan, capitale du Hubei.