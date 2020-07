Un couvre-feu obligatoire pour Anvers et sa province

Le virus reprend sa course dans la Grande Région

Alors que le nombre de cas détectés augmente au Luxembourg, la situation ne va pas en s'améliorant non plus de l'autre côté des frontières. Selon les autorités françaises, le covid-19 recommence à circuler plus activement à l'Est de la France notamment, tandis que les autorités prennent des mesures pour endiguer la pandémie.