Un couple agressé à Metz: l'homme décède

Sophie Wiessler Un couple de quadragénaires a été agressé lundi soir aux alentours de 23 heures, près de la place St Thiébault à Metz. Deux jeunes hommes et une mineure s'en sont pris violemment à un homme et une femme, sans motif apparent, rapportent nos confrères du Républicain Lorrain.

Gravement blessé suite à une chute pendant l'agression, l'homme de 43 ans a été transféré à l'hôpital de Mercy. Il est mort des suites de ses blessures ce mardi matin. Sa compagne souffre, quant à elle, de plusieurs hématomes et d'une fracture au bras. Elle est toujours hospitalisée.



Âgés de 15, 19 et 20 ans, les trois agresseurs ont pris la fuite avant d'être interpellés par les forces de l'ordre. La mairie de Metz "condamne avec la plus extrême sévérité l'agression dont a été victime un passant" via un communiqué ce mardi après-midi et "adresse ses plus vives félicitations aux forces de police qui ont, sur le champ, interpellé les malfaiteurs auteurs de ces faits inqualifiables".

Selon nos confrères de France Bleu, les agresseurs et les agressés "ne se connaissaient pas a priori" selon une source proche de l'enquête.

