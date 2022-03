Le gouvernement De Croo s’accorde sur une série d’aides qui doivent alléger la facture énergétique des usagers et des ménages

Prix de l'énergie

Un coup de pouce à l’automobiliste belge

Max HELLEFF Le gouvernement De Croo s’accorde sur une série d’aides qui doivent alléger la facture énergétique des usagers et des ménages

De notre correspondant MAX HELLEFF (Bruxelles) - Les mesures décidées mardi soir par le gouvernement belge se seront fait attendre, mais elles vont permettre à l’automobiliste de retrouver le sourire après des semaines d’angoisse.

Depuis ce mercredi, le prix maximal du diesel à la pompe est de 2,07 euros. Dans les prochains jours, 17,5 centimes d’accises seront également retranchés, ce qui aboutira à un prix de 1,85 euro le litre. Une opération similaire fera passer l’essence 95 de 1,99 à 1,78 euro par litre.

Un gain de 10% sur la facture à la pompe

Consommateurs et experts en énergie calculent que ce coup de pouce gouvernemental devrait engendrer une réduction d’environ 10% de la facture à la pompe. Les prix approcheraient ainsi du niveau où ils se trouvaient au début de la crise russo-ukrainienne.

Le diesel reste toutefois financièrement moins intéressant à l’usage qu’il ne l’était par le passé, car frappé de taxes environnementales décidées dans le cadre des engagements climatiques de la Belgique. Certaines villes (Bruxelles, Gand, Anvers) ont également commencé à l'interdire dans leurs rues.

Autre cadeau: la baisse de la TVA à 6% sur le gaz, au même titre que la réduction consentie par le gouvernement sur l’électricité en février dernier.

200 euros à faire valoir pour le mazout

Quant aux Belges qui recourent au mazout de chauffage, ils recevront un chèque unique de 200 euros à faire valoir cette année. Les modalités restent à fixer. La moitié des ménages wallons se chauffent grâce au mazout.

Le tout coûtera aux finances publiques quelque 1,33 milliard d’euros, montant financé en grande partie par les accises récoltées à la pompe ces dernières semaines. «Il est normal que cet argent revienne aux Belges», a expliqué le Premier ministre Alexander De Croo. «Personne n’est responsable de la hausse du prix des énergies, sauf Vladimir Poutine.» En ajoutant les précédentes mesures adoptées pour aider le consommateur à faire face à l'inflation des énergies, l’aide gouvernementale devrait dépasser les 3 milliards d’euros.

Un bémol : cette diminution aura probablement un impact à la baisse sur le mécanisme d’indexation automatique des salaires et des pensions, réduisant en conséquence le bénéfice promis à l’utilisateur d'énergies fossiles.

Des mesures «antidouleur»

La coalition Vivaldi marque cependant des points auprès de la population. Pour le ministre des Finances Vincent Van Peteghem, il s’agit d’«un bon accord avec des mesures qui ont un effet immédiat».

On note également chez les écologistes francophones et flamands, membres eux aussi de la coalition au pouvoir, une capacité à mettre leurs convictions entre parenthèses afin de soulager le portefeuille des usagers de la route et d'apaiser le mécontentement ambiant.

Des mesures «antidouleur sont nécessaires», estime la ministre fédérale de l’Energie, l’écologiste flamande Tinne Van der Straeten, qui ne renonce pas pour autant à une «solution structurelle pour diminuer notre dépendance aux combustibles fossiles coûteux et accélérer la transition énergétique». Les Verts, rappelons-le, ont admis à contrecœur la semaine dernière qu’une fermeture seulement partielle des centrales nucléaires en 2025 pouvait être envisagée en raison de la hausse du coût de la facture d’électricité des ménages et du manque d’indépendance énergétique du pays. Une décision gouvernementale doit en principe tomber le 18 mars dans ce dossier.

«Le gouvernement avait promis un bazooka, c’est un pistolet à eau», a réagi le leader communiste Raoul Hedebouw (opposition) à l’annonce des mesures. Patrons et employeurs ont de leur côté applaudi à ce «paquet énergie» tout en espérant d’autres aides pour soulager la facture énergétique des entreprises.

