Un «cold case» remet Marc Dutroux sous les projecteurs

Max HELLEFF La police néerlandaise veut procéder à de nouveaux tests ADN, ouvrant ainsi la possibilité d’en savoir davantage sur le «monstre».

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles).

Marc Dutroux a-t-il tué Tanja Groen, une étudiante de 18 ans disparue à Maastricht en 1993 ? La justice néerlandaise ne veut écarter aucune piste et appelle son homologue belge à la rescousse pour tenter de résoudre ce «cold case» vieux de près de trente ans.

Tanja Groen a disparu dans la nuit du 31 août au 1er septembre 1993, dans le hameau de Vroendaal, à Maastricht. On ne l'a jamais retrouvée. Logiquement, les enquêteurs néerlandais pensent à Marc Dutroux, le meurtrier le plus célèbre de Belgique, âgé de 65 ans, incarcéré à la prison de Nivelles où il finira probablement le reste de ses jours.

En 1993, Marc Dutroux a déjà été condamné pour le viol de cinq jeunes filles et d'une dame âgée. Il a écopé de 13 ans et demi de prison. Mais il est à nouveau libre. Ce n'est qu'en 1996 qu'il sera arrêté dans le cadre de l'enquête portant sur la disparition de Julie et Melissa, deux fillettes de la région de Liège.

En 1996 toujours, il apparaît aussi que Dutroux a violé et tué deux adolescentes flamandes : An Marchal et Eefje Lambrecks. C'est à la côte belge qu'il les a kidnappées. Si le prédateur qui vit dans le Hainaut a élargi à un moment donné son terrain de chasse jusqu'à la mer du Nord, pourquoi ne serait-il pas allé jusqu'à Maastricht et son université où vivent des milliers d'étudiantes ?

En conséquence, les policiers néerlandais demandent aujourd'hui à comparer l'ADN de Tanja Groen avec un ADN inconnu retrouvé dans les camionnettes et les caches d'une des maisons de Marc Dutroux, celle de Marcinelle.

«Formuler cette demande est totalement légitime de la part de la justice néerlandaise», réagit Bruno Dayez, l'avocat de Marc Dutroux. «Par contre, je pense que les liens entre les deux affaires sont très minces. On parle de similarité dans les méthodes d'enlèvement avec une jeune fille qui fait du vélo et qui est contrainte de monter dans une camionnette. Je ne trouve pas ça très significatif.»

L'avocat rappelle au passage que la piste «Dutroux» a déjà été évoquée dans ce dossier par le passé, sans déboucher sur des résultats tangibles. «Je m'avance, ajoute-t-il, mais mon client va nier toute participation à cet enlèvement. Il n'est pas dans le déni systématique car je rappelle qu'il a avoué avoir participé à ceux de Sabine et Laetitia – les deux victimes survivantes retrouvées en 1996 – ainsi que An et Eefje.»

Le «dossier bis» clôturé en 2011

Marc Dutroux est en réalité un psychopathe qui a fait du mensonge une religion. Si rien n'est prouvé à ce stade, l'existence d'une camionnette dans laquelle serait montée Tanja Groen renvoie en tout cas au mode opératoire de Dutroux qui forçait ses victimes à entrer dans un tel véhicule avant de les droguer.

L'affaire Tanja Groen rappelle également que, lors du procès de 2004 qui valut à Dutroux la perpétuité, toute une série d'éléments n'ont pas été exploités. En dépit de demandes diverses, le «dossier bis» a été clos en 2011.

Au cours des trois dernières décennies, les techniques d'identification de l'ADN se sont affinées. Les enquêteurs néerlandais veulent tenter leur chance dans le cadre de la Convention de Prüm qui permet de comparer les bases de données ADN des pays participants.

Marc Dutroux est-il resté sans violer et peut-être tuer entre 1992, date de sa sortie de prison, et 1996, date de son emprisonnement définitif ? Un policier belge mis sur la touche au moment de l'enquête lui attribue au moins cinq disparitions (deux à la côte belge, deux en Brabant wallon et une à Toulouse). Aucune preuve n'a jamais permis de corroborer ces allégations.

