Raffineries bloquées, stations-essence à sec, vote du budget mouvementé, marche contre la vie chère dimanche, appel à une grève nationale mardi... La situation sociale ne cesse de se tendre en France.

International 3 min.

Grèves

Un climat social étouffant en France

Raffineries bloquées, stations-essence à sec, vote du budget mouvementé, marche contre la vie chère dimanche, appel à une grève nationale mardi... La situation sociale ne cesse de se tendre en France.

(pam avec AFP) L'été fut chaud, au sens propre ; l'automne est brûlant, au sens social. La France vit une séquence de tension extrême, marquée notamment par la grève dans les raffineries, qui dure depuis deux semaines maintenant et met à mal les nerfs de millions d'usagers de la route à travers le pays.

A Saint-Avold, les conducteurs font le plein de patience La grève se poursuit dans les raffineries françaises, et de nombreuses stations-service manquent de carburants. Illustration ce mercredi matin à Saint-Avold, en Moselle.

On peut aussi évoquer les débrayages dans les centrales nucléaires au moment même où sont menés des travaux de maintenance et de réparation sur plus de la moitié des réacteurs du pays. Des débrayages qui pourraient avoir de lourdes conséquences sur le calendrier de redémarrage de certaines de ces unités de production, alors même que la France s'avance vers un hiver compliqué du point de vue énergétique et que le gouvernement a largement communiqué sur ces redémarrages.

Vote du budget délicat à l'Assemblée nationale

Le gouvernement français, justement, et notamment les ministres de l'Economie, Bruno Le Maire, et de l'Action et des comptes, Gabriel Attal, se débattent tant bien que mal depuis plusieurs jours à l'Assemblée nationale à l'occasion du vote du projet de loi de finance, c'est-à-dire le budget 2023. Le gouvernement, qui n'a pas la majorité absolue, a déjà été mis en échec à plusieurs reprises par les oppositions coalisées. L'une des défaites les plus cinglantes s'est produite mercredi soir avec l'adoption d'une hausse temporaire de la taxation des «super-dividendes», soutenue par la Nupes et le RN. Un revers d'autant plus gênant qu'elle était proposée par un allié, le MoDem, et votée par certains députés Renaissance, avec l'abstention de députés Horizons.

Macron prévoit le retour à la normale la semaine prochaine Le chef de l'État a de nouveau appelé «à la responsabilité» la direction de TotalEnergies et la CGT. Emmanuel Macron a dit prévoir un retour à la normale «dans le courant de la semaine qui vient».

Le gouvernement est-il à l'abri d'un nouveau revers sur les «superprofits»? Le débat sur la taxation de ces bénéfices exceptionnels se fait attendre dans l'hémicycle, où se poursuit ce vendredi l'examen du projet de budget. Les parlementaires ont encore des dizaines d'amendements à discuter avant ce volet, vendredi soir ou lundi, qui pourrait être percuté par la crise des carburants, alors que les salariés des pétroliers réclament une plus juste répartition des profits et que la grève a été reconduite dans toutes les raffineries.

Marche contre la vie chère dimanche

De plus, il y a l'ombre du fameux «49.3» qui plane au-dessus de l'Assemblée nationale. Cet article de la Constitution permettrait au gouvernement de passer en force lors de ce vote du budget mais qui ne ferait, dans le même temps, que mettre un peu plus le feu aux poudres aussi bien au niveau politique que dans l'opinion publique.

Dans la rue, la situation va aussi s'intensifier dans les prochains jours. En plus de la grève dans les raffineries et des pénuries de carburants, les partis de la gauche unie, plusieurs ONG et certaines branches syndicales vont défiler ce dimanche 16 octobre à Paris (et dans certaines villes de province) dans une «marche contre la vie chère et l'inaction climatique», avec l'espoir d'ouvrir un nouveau front contre le gouvernement. «Nous n'avons aucune raison de baisser les yeux, des richesses considérables ont été accumulées, elles peuvent être partagées», a d'ores et déjà averti Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise.

Grève interprofessionnelle mardi

Cette marche ne sera qu'un premier round. En effet, face aux réquisitions dégainées par le gouvernement pour contrer la grève dans l'industrie pétrolière, la CGT a décidé jeudi, avec FO, Solidaires, FSU ainsi que des mouvements de jeunesse, d'organiser une journée de «mobilisation et grève» interprofessionnelle mardi 18 octobre, en dépit du mécontentement d'une partie de l'opinion.

Les perturbations pourraient notamment être fortes dans les transports (SNCF, RATP,...) mais aussi dans la Fonction publique (par exemple les écoles). Et alors que les réservoirs de nombreux véhicules sont presque à sec en France, c'est tout le pays qui pourrait bien connaître la panne sèche dans les prochains jours.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.