Recherché par Europol pour une violente attaque à main armée, David Gras, 49 ans, s'est rendu ce jeudi à la justice de Douai (Nord de la France).

Un braqueur en cavale depuis 2011 se rend à la justice

(AFP) - David Gras, condamné en son absence en 2016 par la cour d'assises du Nord pour avoir participé à des attaques à l'explosif de dépôts d'argent - dont la principale, à Orly (Val-de-Marne) en 2011, avait fait un mort - , s'est rendu jeudi après sept ans de cavale, a-t-on appris de source judiciaire.

«David Gras s'est présenté au greffe de la cour d'assises du Nord jeudi dans la matinée pour se constituer prisonnier», a indiqué cette source judiciaire à l'AFP, sans donner plus de précisions. «David Gras, l'un des criminels les plus recherchés d'Europe s'est livré à la justice à Douai», a parallèlement indiqué la police nationale sur Twitter. Son signalement était diffusé sur les fugitifs les plus recherchés par Europol.