La Chine poursuit ses manoeuvres militaires à Taïwan

«Un avertissement aux fauteurs de troubles»

Les exercices militaires menés autour de Taïwan en réponse à la visite de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, auraient dû s'arrêter dimanche. Mais ce lundi encore, la république populaire continue ses manœuvres. Et elle l'assume...

Malgré les appels des Occidentaux et du Japon, la Chine a annoncé lundi la poursuite d'exercices militaires près de Taïwan, toujours pour répliquer à la visite de Nancy Pelosi sur l'île revendiquée par Pékin. Au lendemain du départ de Taipei de Mme Pelosi, numéro trois américaine et présidente de la Chambre des représentants, l'armée chinoise avait lancé jeudi de vastes manoeuvres «à tir réel» dans six larges zones tout autour de Taïwan.

Ces exercices, en tout cas dans cette configuration, devaient s'achever dimanche midi selon l'administration chinoise de la sûreté maritime. Ils avaient pour but de s'entraîner à un «blocus» de l'île, selon les médias officiels chinois. Mais des manœuvres se poursuivent. «L'armée populaire de libération (...) continue de mener des exercices pratiques interarmées dans l'espace maritime et aérien autour de Taïwan, en se concentrant sur des opérations conjointes anti-sous-marins et d'assaut en mer», a indiqué ce lundi dans un communiqué le commandement Est de l'armée chinoise. Il n'a pas précisé dans quelles zones se déroulent ces manœuvres, ni si elles sont «à tir réel» ou non.

Nous appelons les États-Unis à faire un examen de conscience et à rectifier leur erreur au plus vite Wang Wenbin (porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères)

L'armée chinoise a mené ces derniers jours autour de Taïwan les plus grands exercices militaires de son histoire dans cette zone, envoyant avions de chasse, navires de guerre, drones et tirant des missiles balistiques. De par leur ampleur, ils ont suscité les critiques des chefs de la diplomatie du G7 (États-Unis, Japon, France, Allemagne, Italie, Canada, Royaume-Uni), lesquels ont estimé qu'il n'y avait «aucune justification» à ces manœuvres «agressives».

Après la suspension par la Chine d'une série de discussions et de coopérations sino-américaines, notamment sur le changement climatique, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a qualifié de «disproportion totale» la réaction chinoise. Avec ses homologues japonais et australien, M. Blinken a par ailleurs publié un communiqué appelant la Chine à stopper ses exercices militaires.

«Légitime, rationnelle et légale»

Interrogé lundi, Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, n'a pas formellement confirmé la tenue de nouveaux exercices mais a souligné que la réaction de Pékin était «légitime, rationnelle et légale». «Il s'agit d'un avertissement aux fauteurs de troubles ainsi que d'une leçon aux partisans de l'indépendance de Taïwan», a-t-il souligné lors d'un point presse régulier, défendant des manoeuvres militaires «transparentes et professionnelles».

«Nous appelons les États-Unis à faire un examen de conscience et à rectifier leur erreur au plus vite (...) ainsi qu'à cesser de jouer la carte de Taïwan afin d'entraver (le développement de) la Chine.»

De son côté, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a condamné par communiqué une poursuite des manoeuvres qui porte «atteinte au statu quo dans le détroit de Taïwan et fait monter les tensions dans la région».

