C'est une attraction touristique connue à Berlin : le grand aquarium Sea Life a été, en grande partie, détruit.

Sur l'Alexanderplatz

Un aquarium de 16 mètres explose dans un hôtel berlinois

(dpa) - Le grand aquarium Sea Life, près de la cathédrale de Berlin, a éclaté. C'est ce qu'a déclaré un porte-parole de la police qui s'est rendu sur place vendredi matin. Vers 5h45, un bruit très fort s'est fait entendre, a-t-il ajouté. Des morceaux de la façade de l'hôtel, qui abritait l'aquarium, jonchent la rue.

6 On ne sait pas encore dans quelle mesure l'hôtel devra être fermé. Photo: DPA

Ce matin, les pompiers ont annoncé sur Twitter : «L'aquarium est endommagé, de l'eau s'échappe. La situation n'est pas maîtrisée pour le moment». Une centaine de pompiers sont intervenus à l'hôtel DomAquarée/Radisson.

L'aquarium mesure 16 mètres de haut. Les visiteurs peuvent monter au centre par un ascenseur. Photo: Twitter

La centrale d'information routière de Berlin a tweeté que la Karl-Liebknecht-Straße, sur laquelle se trouve l'hôtel avec l'aquarium, était fermée. «Il y a une quantité d'eau extrêmement importante sur la chaussée. Jusqu'à présent, la cause n'est pas encore établie».

L'endroit se trouve tout près de l'Alexanderplatz de Berlin et de la tour de télévision.

Le complexe de bâtiments appelé DomAquarée abrite le grand aquarium Sea Life et son AquaDom avec 1.500 poissons tropicaux, une attraction bien connue des touristes à Berlin. Comme l'indique le site Internet du DomAquarée, l'AquaDom est «le plus grand aquarium cylindrique autonome du monde» et a été entièrement modernisé à l'été 2020.

Cet article est paru une première fois sur wort.lu/de

