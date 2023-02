Un an de guerre d’agression russe en Ukraine

L'Ambassadrice de France au Luxembourg Claire Lignières-Counathe, l'Ambassadeur de Pologne au Luxembourg Piotr Wojtczak et l'Ambassadeur d'Allemagne au Luxembourg Ullrich Klöckner signent une tribune à l'occasion du premier anniversaire de la guerre en Ukraine.

Tribune signée par l'Ambassadrice de France au Luxembourg Claire Lignières-Counathe, l'Ambassadeur de Pologne au Luxembourg Piotr Wojtczak et l'Ambassadeur d'Allemagne au Luxembourg Ullrich Klöckner.

Le 24 février 2022 a marqué un changement d'époque: depuis un an, Vladimir Poutine foule aux pieds les principes les plus élémentaires du droit international qui unissent tous les peuples. Ce n'est pas la première violation du droit international par la Russie, mais certainement la plus grave à ce jour - avec des conséquences mondiales.



La guerre d’agression russe contre l‘Ukraine entraîne des souffrances incommensurables pour la population ukrainienne. L’invasion russe se présente comme une «opération spéciale» pour protéger les populations russophones. Les troupes russes ne cessent pourtant de commettre de graves crimes de guerre contre la population qu’elle prétendait défendre: bombes à fragmentation sur des civils pacifiques, cellules de torture dans des caves obscures, enlèvement de milliers d'enfants ukrainiens - rien ne peut justifier l'action cruelle et contraire au droit international de la Russie en Ukraine et la brutalité de la guerre.

«La Russie a recours à une rhétorique nucléaire irresponsable»

La Russie pourrait mettre fin à la guerre à tout moment en cessant ses attaques et en retirant ses troupes du territoire ukrainien. Nous ne voyons malheureusement aucun signe montrant qu’elle est sérieusement intéressée par des négociations ou par la fin de la guerre. Au contraire, les attaques russes arbitraires contre des infrastructures critiques et des cibles civiles en Ukraine se poursuivent sans relâche, la Russie s'accroche à des objectifs maximaux - tels que la reconnaissance des territoires illégalement annexés comme faisant partie de la Fédération de Russie - et a recours à une rhétorique nucléaire irresponsable. À l’inverse, Kiev a présenté un plan de paix en dix points.

La guerre d'agression de la Russie est avant tout une attaque contre l'ordre international et constitue donc un dangereux précédent. Le retour à la «loi du plus fort» menace. Si un Etat ne respecte plus les règles, pourquoi les autres le feraient-ils encore? À l'Assemblée générale des Nations unies, 143 pays ont ainsi condamné les annexions illégales de la Russie, contre 5 pays qui les ont soutenues. La Russie n'est soutenue que par des pouvoirs autoritaires. Lors de la conférence de Paris du 13 décembre 2022, 47 pays et 24 organisations internationales se sont engagés à fournir 1 milliard d'euros pour aider l'Ukraine pendant l'hiver.

La Russie avait misé sur la division de l'Occident. Aujourd'hui, la coordination entre l'Europe, les États-Unis et leurs partenaires est plus étroite que jamais. Les sanctions économiques décidées en étroite concertation nuisent considérablement à la capacité de modernisation de l'économie russe.

Toute l'Union européenne se tient aux côtés de l'Ukraine

La Russie a en outre compté sur la prétendue faiblesse des Européens. L'UE a toutefois uni ses forces dans son soutien à l'Ukraine et continuera de le faire aussi longtemps que nécessaire. Elle a accordé à l'Ukraine, ainsi qu'à la Moldavie, le statut de candidat à l'UE. L'UE a en outre considérablement réduit sa dépendance vis-à-vis du pétrole et du gaz russes. Elle a financé pour la première fois des livraisons d'armes.

Depuis le 24 février 2022, l'UE et ses États membres ont fourni à l'Ukraine plus de 73 milliards de dollars d'aide financière, humanitaire, militaire et aux millions de réfugiés ukrainiens. Ces réfugiés sont particulièrement nombreux en Pologne mais aussi en Allemagne, en France et au Luxembourg.

Conjointement avec le Luxembourg, la France, l'Allemagne, la Pologne et toute l’Union européenne se tiennent ensemble, aux côtés de l'Ukraine. Nous poursuivons notre soutien politique, militaire, humanitaire et financier. La population ukrainienne doit savoir qu’elle peut compter sur notre solidarité et notre soutien.

