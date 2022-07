La Wallonie surmonte peu à peu la catastrophe tout en se promettant de ne pas répéter les erreurs du passé.

En Belgique

Un an après les inondations, le marasme reste sidérant

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - L’image est encore dans toutes les têtes. Vu des collines, Trooz avait la forme d’une immense tache de café. Mais arrivé à l’entrée de la localité, le spectacle était tout autre. Un torrent furieux emmenait tout sur son passage: des voitures, de l’électroménager, des jeux de plein air, des murs. Autant d’objets lourds et encombrants, arrachés par la Vesdre, promis à venir gonfler dans les jours suivants une impressionnante montagne de déchets.

Un an plus tard, un vaste chantier de reconstruction continue de mobiliser les communes sinistrées de la province de Liège. Toutes ont subi à des degrés divers les conséquences de ce qu’on a appelé alors un «phénomène météorologique extrême». Les 14, 15 et 16 juillet 2021, la Vesdre, l’Ourthe et la Hoëgne ont subitement gonflé sous l’effet de fortes pluies avant de sortir de leur lit et d’inonder toute la région. 209 communes ont été touchées, soit 100.000 sinistrés, 48.000 logements et bâtiments saccagés, 3.500 familles relogées.

39 morts

Les inondations ont fait 39 morts. Le bilan humain vient d’être enfin arrêté près d’un an jour pour jour après la catastrophe. Il a longtemps fluctué sans que l’on ne sache exactement où s’arrêterait ce martyrologe des catastrophes naturelles. Certaines personnes sont mortes noyées. D’autres, fragiles et malades, n’ont pu résister au choc.

Partout, c’est le même ballet des tractopelles et des camionnettes qui déposent ouvriers et techniciens. «Impossible de trouver encore un électricien, un chauffagiste ou un plafonneur dans la région», explique un artisan. Il faut ajouter à ces difficultés la crise mondiale née du covid qui prive les entreprises à l’oeuvre d’une partie des ressources matérielles nécessaires à la reconstruction ou à la réparation des structures dévastées.

Les bourgmestres sont épuisés. Ils ne savent plus où donner de la tête pour apaiser le paysage de leurs communes, leurs arbres arrachés, leurs berges saccagées, leurs trottoirs éventrés. « Parfois, on a l’impression que certains villages ont été pris sous un bombardement », explique un riverain. « C’est ça, comme en 40-45… »

Course contre la montre

Deux mois d’été encore, et les sinistrés devront affronter les premières baisses de température. Pour eux, la course contre la montre reprendra pour éviter de passer un autre hiver dans l’humidité. Mais la situation s’est améliorée, indubitablement. De nombreux chantiers ont pu débuter. Des propriétaires, après avoir mené pendant des mois le siège auprès des compagnies d’assurance, voient leur maison comme rendue à la vie. D’autres au contraire attendent toujours d’être indemnisés. Tel est le cas des non-assurés, souvent les plus pauvres, qui attendent l'aide du Fonds des calamités.

«Si un tel drame se reproduisait, il faudrait éliminer toutes les contraintes pendant un certain temps afin de gagner du temps, a expliqué à la presse le ministre-président wallon, le socialiste Elio Di Rupo. Sur le terrain, il y a une impatience bien compréhensible ».

Autre punition pour la Wallonie: le coût pharaonique de la reconstruction a longtemps varié pour dépasser aujourd’hui les 2,8 milliards d’euros. La région a fait pression sur les assureurs pour qu’ils y aillent davantage de leur poche. «Sans cet accord avec Assuralia et notre décision d’agir, les sinistrés auraient été indemnisés à hauteur de 20 %», assure Elio Di Rupo. «Il faut désormais prévoir un dispositif intégrant le dérèglement climatique, sur base de l’expérience de ces inondations, et fixer de nouveaux paramètres pour les indemnisations.»

Ce jeudi 14 juillet, à Chênée (Liège), une cérémonie officielle en mémoire des victimes aura lieu en présence du roi et de la reine. L’expression du souvenir s’accompagnera de celle de la douleur, mais aussi de l’incompréhension. Un an après le drame, toutes les questions n’ont pas trouvé réponse. Les sinistrés ne comprennent toujours pas pourquoi l’eau a subitement monté de plusieurs mètres en quelques heures. Ils restent nombreux à pointer la gestion des barrages, notamment celui d’Eupen. Une commission d’enquête parlementaire a estimé celle-ci trop statique et cloisonnée. Les députés wallons ont réclamé en conséquence une «gestion dynamique» des barrages, assortie de degrés d’alerte ainsi que de stress-tests.

Rebâtir la nature

Mais le grand questionnement concerne assurément le devenir de cette région et sa capacité à résister à d’autres événements météorologiques extrêmes. De l’avis de nombreux experts, qu’il y ait eu une gestion fautive des barrages ou non, ce coin de Belgique a surtout payé chèrement son passé industriel. Cadenassées entre les berges artificielles, empêchées de s’étendre lors d’une forte montée des eaux, les rivières se sont «vengées» - l’expression revient souvent. Les torrents ont tout arraché sur leur passage et rien ne dit qu’ils ne recommenceront pas. C’est donc tout le réaménagement des territoires inondés qui est aujourd’hui en question. Un millier de sites doivent être sécurisés.

La Wallonie n’est pas à l’abri d’une réplique tant la main de l’homme a abîmé ici autrefois le paysage au nom du progrès industriel. C’est la conséquence d’une gestion passée, lorsque tout tournait autour du textile et de l’acier, mais pas seulement. Alors même que les eaux engloutissaient Trooz, Chênée, Pepinster et tant d’autres villages, des communes du Brabant wallon réputées autrement aisées buvaient elles aussi le bouillon. Ici, c’est la bétonisation des vallées menée au nom de la promotion immobilière qui est pointée du doigt. Les constructions doivent être davantage encadrées, rétorquent les autorités qui veulent se montrer plus sévères avec les candidats bâtisseurs. Un stop au béton est prévu pour 2050.

En juin dernier, la chocolaterie Galler a relancé sa chaîne de production à Vaux-sous-Chèvremont, en amont de Liège. Les eaux de la Vesdre y étaient montées de près de trois mètres. Les installations Galler avaient sombré corps et biens, au plus fort du marasme. Mais le chocolatier revendu en 2018 à des Qataris n’a pas baissé les bras. C’est la note sucrée de cet anniversaire au goût amer.

