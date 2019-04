Plus de 60.000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France samedi pour l'acte 23 des «gilets jaunes», a annoncé vendredi Christophe Castaner, qui affirme que les «casseurs seront à nouveau au rendez-vous».

Un 23ème acte des «gilets jaunes» qui promet des tensions

Sophie WIESSLER Plus de 60.000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France samedi pour l'acte 23 des «gilets jaunes», a annoncé vendredi Christophe Castaner, qui affirme que les «casseurs seront à nouveau au rendez-vous».

Avec AFP - Depuis fin mars, les «gilets jaunes» appellent à une nouvelle mobilisation d'importance pour ce samedi 20 avril. En effet, Emmanuel Macron devait livrer dans la semaine, les conclusions du grand débat organisé depuis trois mois.

L'incendie ravageur de la cathédrale Notre-Dame en aura décidé autrement, mais les appels à manifester se multiplient tout de même sur les réseaux sociaux. Eric Drouet notamment, l'une des figures du mouvement, a posté une vidéo incitant le gouvernement à se préparer et à «organiser la sécurité» pour ce samedi.

«Monsieur Macron, monsieur Castaner, c'est le 20 avril que la France remonte ou redescend à Paris. Donc organisez-vous comme vous voulez, mais tout simplement ne faites pas passer les "gilets jaunes" pour des cons. Organisez-vous, c’est votre métier de faire le maintien de l’ordre».

Un appel qui semble avoir été entendu du côté de l'exécutif, qui assure que «plus de 60.000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans toute la France pour accomplir leur mission: assurer la sécurité des Français et garantir la liberté de manifester sans danger», a déclaré le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, lors d'une conférence de presse.

Reproduire le 16 mars

Selon M. Castaner, les «casseurs se sont à nouveau donné rendez-vous samedi, dans certains villes de France, à Toulouse, à Montpellier, à Bordeaux et en particulier à Paris».

«Leur objectif affiché est clair: reproduire le 16 mars», a poursuivi le ministre en référence à l'acte 20 des «gilets jaunes», pendant lequel les Champs-Elysées avaient été l'objet de saccages et de scènes de chaos, entraînant le limogeage du préfet de police de Paris.

Dans la capitale, deux secteurs seront interdits à la manifestation samedi: les Champs-Elysées mais aussi Notre-Dame et ses abords après l'incendie qui a en partie détruit la cathédrale.

Présent lors de la conférence de presse, le préfet Lallement a également annoncé avoir interdit deux manifestations, dont le trajet initial prévoyait un départ depuis le secteur de Bercy, dans l'est de la capitale pour rejoindre les Halles ou la place de l'Etoile.

Les dons pour Notre-Dame irritent

Nos confrères de France Info font également état d'une grogne qui monte sur les réseaux sociaux. Jeudi après-midi, un groupe Facebook baptisé «Acte 23, Ultimatum 2. Appel National Et International Tous A Paris !!!» comptait déjà plus de 5.000 participants.

Et le ton employé sur la page ne laisse aucune place au doute: «Nous appelons tous nos citoyens à se rendre à Paris de manière non pacifique et jaune... Quant à "Notre-Dame", c'est bon les milliardaires ont su trouver 1 milliard, mais 140.000 sdf, tout le monde s'en fout!».

Plusieurs autres groupes du même type pullulent sur le réseau social et promettent un samedi mouvementé du côté de la capitale française.

