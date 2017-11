(AFP) - Au moins 49 personnes ont été tuées au Vietnam au passage du typhon Damrey, ont annoncé les autorités lundi, qui se préparent à accueillir dans quelques jours les présidents américain Donald Trump, russe Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping pour le sommet de l'Apec.



La ville de Danang, qui accueille cette semaine le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec), a subi quelques dégâts mineurs.

Non loin de Danang, la ville historique de Hoi An, classée au patrimoine mondial de l'Unesco, était elle aussi sous les eaux et les touristes ont été évacués des hôtels sur des bateaux.

«L'eau a atteint par endroit à Hoi An des niveaux que l'on n'avait pas vus depuis des années», a déclaré à l'AFP Peter Kahl, 53 ans, propriétaire d'un restaurant à Hoi An.

Les conjoints des dirigeants du monde réunis pour l'Apec devaient visiter Hoi An cette semaine. Les autorités n'ont pas précisé si la visite serait maintenue.

Au niveau national, 19 personnes sont portées disparues. La tempête qui touche depuis samedi la côte méridionale du pays est la pire depuis plusieurs dizaines d'années.

«Nous sommes confrontés à une menace majeure dans toutes les zones touchées, tous les lacs et rivières sont à saturation», a déclaré le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyen Xuan Cuong, lors d'une réunion d'urgence dimanche, selon VNExpress.

Les niveaux sont proches des niveaux record relevés en 1997. Quatre provinces dans le centre et le sud du pays sont touchées par des inondations. Au total, plus de 30.000 personnes, y compris des touristes étrangers, avaient été évacuées de la zone à l'approche de la tempête.

Depuis le début de 2017, une dizaine de puissantes tempêtes ont frappé le pays. Au moins 240 personnes ont été tuées ou ont été portées disparues dans les inondations et glissements de terrain.

D'après la Banque mondiale, les catastrophes naturelles ont fait plus de 13.000 morts et plus de 6,4 milliards de dollars de dégâts au Vietnam ces 20 dernières années.

