L’affaire des Tueurs du Brabant vient de connaître un rebondissement inattendu avec les arrestations de deux anciens policiers en charge de ce dossier dans les années 80. Un ex-membre de la brigade de surveillance et de recherche (BSR), aujourd’hui âgé de 70 ans, est inculpé pour les mêmes préventions qu’un autre inspecteur admis également à la retraite. La justice les soupçonne d’avoir volontairement caché des informations relatives à l’enquête et d'avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de commettre des délits.

Tueurs du Brabant: des ex-enquêteurs sous les verrous

Par Max Helleff

Pour bien comprendre l’affaire des Tueurs du Brabant, il faut revenir en 1982. Une arme de poing est alors volée lors d’un holp up dans une armurerie de Wavre. L'armurier est exécuté. Ce serait l’un des actes fondateurs de la randonnée mortelle qui va mener une bande de malfaiteurs à voler et à tuer essentiellement dans les grandes surfaces commerciales (surtout Delhaize, mais aussi GB et Colruyt) du Brabant. En tout, 28 personnes périront sous leurs balles entre 1982 et 1985. 22 autres seront blessées plus ou moins grièvement. Le tout pour un butin relativement maigre qui se chiffre en quelques dizaines de milliers d’euros actuels.

Les tueurs n’ont jamais été retrouvés. De nombreuses hypothèses ont été échafaudées sur leurs intentions, qui vont du simple appât du gain à la tentative de déstabilisation de l’Etat belge par des membres de l’ex-gendarmerie. En 2017 encore, les policiers avaient recueilli un témoignage alléguant qu’un ex-gendarme avait avoué sur son lit de mort être le « géant » de la bande, l’un des tueurs s’étant signalé à l’époque par sa grande taille. Cette piste a été depuis abandonnée.

Depuis deux ans, l’enquête a connu un regain de vigueur. Le délai de prescription de 30 ans a été allongé à 40 ans s’agissant de crimes passibles de la réclusion à perpétuité. Des moyens matériels et humains supplémentaires ont été dégagés dans l’espoir de trouver la vérité.

Les deux arrestations qui viennent d’avoir lieu seraient à replacer plus précisément dans le contexte de la découverte d'armes ayant servi aux tueries, en 1986, à Ronquières (Hainaut). Un gilet pare-balles, une arme à feu et des munitions avaient alors été remontés à la surface du Canal Bruxelles-Charleroi. Problème: d'autres enquêteurs avaient procédé peu avant et sans succès à des fouilles similaires au même endroit. Différentes analyses ont démontré depuis que cet arsenal avait été plongé dans l’eau très peu avant sa découverte.

Les enquêteurs cherchent à savoir quel jeu ont joué alors les deux policiers à la retraite. Ont-ils cherché à protéger un informateur qui en savait beaucoup sur les tueurs? Etaient-ils complices? L’un a-t-il instrumentalisé l’autre? L’enquête espère répondre à ces questions, tout en sachant que des tensions existaient à l’époque entre les différents services policiers.

Ce n’est pas la première fois que ces deux ex-policiers doivent rendre des comptes. Ils ont toujours nié avoir été rencardés par un « indic » véreux. La découverte faite en 1986 au fond du canal ne serait à les entendre que le résultat d’un travail d’enquête normal, compliqué par les tensions entre polices.

Pour David Van de Steen qui a perdu ses parents et sa soeur dans la tuerie d’Alost en 1985, « la piste n’est pas nouvelle et, il y a six ou sept ans, les gens pensaient avoir déjà trouvé la solution. Je reste prudent, nous avons été trop déçus ».

Chaque jour qui passe rend en effet le mystère plus opaque.

