Trump veut le secret autour de l'assaut du Capitole

L'ancien président américain s'est pourvu en justice pour bloquer la divulgation des documents de la Maison Blanche relatifs à l'assaut des institutions de Washington mené par ses partisans.

(AFP) -Donald Trump acculé. Que savait-il sur une possible invasion du Capitole par ses soutiens à la fin de la dernière campagne US? Pour l'heure, le prédécesseur de Joe Biden entend garder le silence, et surtout que nul juge ne puisse consulter les informations sur le sujet détenues à la Maison Blanche. Ainsi, le milliardaire vient-il d'invoquer le droit de l'exécutif à garder certaines informations secrètes pour éviter que d'anciens collaborateurs fournissent des preuves au Congrès.

Voilà donc un nouvel épisode dans la campagne du magnat républicain pour faire obstacle aux enquêteurs se penchant sur l'assaut (meurtrier) mené voilà neuf mois. Mais la procédure engagée par Donald Trump devrait déclencher une épreuve de force devant les tribunaux qui pourrait bien éprouver l'autorité constitutionnelle du Congrès à examiner les actions de la branche exécutive du pouvoir.

Le 6 janvier 2021, des milliers de partisans du président républicain avaient pris d'assaut le siège du Parlement américain, dans le but de bloquer la victoire électorale du démocrate Joe Biden. Plus tôt dans la journée, Donald Trump avait prononcé un discours devant la foule à quelques centaines de mètres de là, avançant - sans fondement - que l'élection présidentielle de 2020 lui avait été volée.

«La requête de la commission n'est rien d'autre qu'une tentative vexatoire et illégale d'aller à la pêche aux informations, ouvertement soutenue par Biden et conçue pour enquêter anticonstitutionnellement sur le président Trump et son administration», souligne la plainte déposée devant un tribunal de Washington.

Les enquêteurs parlementaires cherchent à obtenir le témoignage de responsables qui pourraient évoquer ce que le président savait de l'assaut avant qu'il se déroule, et ce qu'il a fait lorsque l'événement s'est produit. Et pourquoi a-t-il tant tardé à appeler au calme ''ses troupes'' et à condamner les actes commis?

Depuis fin août, les Archives nationales ont envoyé de nombreux documents officiels demandés par les enquêteurs aux équipes de M. Trump et du président Biden, leur donnant 30 jours pour les passer en revue. Dans sa jurisprudence, la Cour suprême a tranché que les présidents avaient le droit de garder confidentiels certains documents et certains entretiens afin de garantir des discussions plus franches avec leurs conseillers.

Pour le moment, le président Joe Biden a le dernier mot sur l'affaire, et a déjà affirmé qu'il permettrait la divulgation d'un premier lot de documents, dédaignant les objections de son prédécesseur.



La plainte de Donald Trump demande à un juge fédéral de déclarer toute requête de la commission comme inadmissible et d'empêcher les Archives nationales d'envoyer tout document. L'ancien président a déjà demandé à ses principaux collaborateurs, de son dernier chef de cabinet Mark Meadows à son conseiller en stratégie politique Steve Bannon, d'ignorer les assignations à comparaître devant la commission d'enquête parlementaire.