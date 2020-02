Le président américain a pu constater sa popularité auprès des fans de Nascar dimanche après-midi en Floride en donnant le départ du Daytona 500. Mais la compétition a été retardée d'un jour en raison des conditions climatiques.

Trump s'offre un tour d'honneur à Daytona

Le président américain a pu constater sa popularité auprès des fans de Nascar dimanche après-midi en Floride en donnant le départ du Daytona 500. Mais la compétition a été retardée d'un jour en raison des conditions climatiques.

(JFC) - Donald et Melania Trump se trouvaient dimanche en Floride, où ils ont (presque) donné le coup d'envoi de la mythique course du Daytona 500, une compétition surnommée le «Super Bowl de la Nascar», dont le départ a finalement été retardé de 24 heures en raison des conditions climatiques. La course devrait reprendre ce lundi à 16 heures locales (22h au Luxembourg).

En pleine campagne pour sa réélection, le président américain a pu constater sa popularité auprès des fans de Nascar, une partie des spectateurs ayant même scandé «Quatre ans de plus! Quatre ans de plus!» en référence au scrutin de novembre prochain. Trump s'est offert un tour de circuit à bord de «The Beast», la limousine présidentielle, tandis qu'Air Force One a survolé le circuit.

«Il n'y a pas plus excitant que d'être parmi vous au cœur du monde de la course automobile pour le 62e Daytona 500, tellement palpitant. À tous les pilotes et mécaniciens, bonne chance à vous et que la meilleure équipe l'emporte», a déclaré Trump avant le départ de la course. Le président américain, officiant en tant que «grand maréchal», s'est d'ailleurs plié à la tradition en ordonnant aux pilotes: «Messieurs, démarrez vos moteurs!»