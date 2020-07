Le président américain accentue la pression sur la Chine, après avoir annoncé mardi la fin du régime économique préférentiel accordé par les Etats-Unis à l'ex-colonie britannique. Une nouvelle loi ouvre en effet la voie à des sanctions contre la répression dans le territoire chinois.

Trump met fin au statut spécial de Hong Kong

(JFC, avec AFP) - «Aujourd'hui, j'ai signé une loi et un décret pour faire rendre des comptes à la Chine en raison de sa répression de la population de Hong Kong», a déclaré mardi Donald Trump lors d'une conférence de presse. Ces mesures répondent à l'imposition par la Chine d'une loi draconienne sur la sécurité nationale à Hong Kong. Concrètement, ce décret met fin au traitement préférentiel pour Hong Kong. «Hong Kong sera traité comme la Chine: pas de privilège spécial, pas de traitement économique spécial et pas d'exportations de technologies sensibles», a ajouté le président américain.

Cette décision marque un tournant pour la place financière asiatique, les milliers d'entreprises étrangères présentes et les 7,5 millions d'habitants de l'ex-colonie britannique. La loi sur l'Autonomie de Hong Kong, approuvée à l'unanimité par le Congrès, pénalise les banques qui, par leurs financements, contribueraient à l'érosion de l'autonomie du territoire asiatique. «Hong Kong à mon avis ne sera plus en mesure de concurrencer les marchés libres», estime Trump. «Nous allons faire beaucoup plus d'affaires parce que nous venons de perdre un concurrent».

Trump veut demander des comptes à la Chine Le président américain a évoqué la possibilité de demander à Pékin de payer des milliards de dollars de réparations pour les dommages causés par le nouveau coronavirus, apparu dans la ville chinoise de Wuhan.

Trump estime que le contrôle exercé par Pékin sur Hong Kong marque la fin du pouvoir économique de l'ex-colonie britannique. «Nous avons perdu un concurrent très sérieux», a-t-il ajouté. Il a aussi prédit une hémorragie des cerveaux à Hong Kong. «Leur liberté leur a été retirée (...), beaucoup de gens vont partir», a affirmé M. Trump. Pour les Etats-Unis comme pour d'autres pays occidentaux, il s'agit de museler l'opposition après les manifestations monstres de l'an dernier, qui visaient à dénoncer l'influence du gouvernement.

Conséquence directe, le New York Times a annoncé ce mercredi le déplacement de Hong Kong à Séoul de son service numérique, soit plus ou moins un tiers de ses employés à Hong Kong. «Nous estimons qu'il est plus prudent de faire un plan de secours et commencer à déplacer notre équipe éditoriale dans la région», précise le communiqué.

Par ailleurs, les Etats-Unis ont obtenu une victoire dans leur lutte contre le géant chinois des télécoms Huawei, qu'ils accusent d'espionnage à la solde de Pékin: le Royaume-Uni a en effet annoncé mardi qu'il allait expurger son réseau 5G de tout équipement produit par Huawei en raison d'un risque pour la sécurité du pays.

