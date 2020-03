Le président américain a annoncé, mercredi, la suspension pour trente jours de l'entrée aux Etats-Unis des voyageurs ayant récemment séjourné en Europe. Deux exceptions : pour les citoyens US et ceux du Royaume-Uni

Trump interdit aux Européens d'entrer aux Etats-Unis

(AFP) - A pandémie galopante, mesure draconienne. Ainsi, Donald Trump vient-il de prendre une décision forte censée endiguer la pandémie de coronavirus. Un choix fait, selon lui, «pour protéger la santé et le bien-être de tous les Américains». Depuis le Bureau ovale de la Maison Blanche, il a donc déclaré : «Pour empêcher de nouveaux cas de pénétrer dans notre pays, je vais suspendre tous les voyages en provenance d'Europe vers les Etats-Unis pour les 30 prochains jours».

Cette mesure entrera en vigueur vendredi à minuit heure de Washington (samedi 4h en Europe). L'interdiction, paradoxalement, ne concernera pas le Royaume-Uni, a précisé le milliardaire républicain. Elle s'appliquera à toute personne ayant séjourné dans l'espace Schengen au cours des 14 jours précédant leur arrivée prévue aux Etats-Unis, à l'exception des Américains et des résidents permanents. Fait sans précédent, le département d'Etat a également exhorté dans la foulée les Américains à éviter tout voyage à l'étranger.

Au cours de son allocution de dix minutes, le président de la première puissance mondiale a par ailleurs qualifié le nouveau coronavirus de «virus étranger». Il y a quelques jours, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo avait provoqué une polémique, et l'ire de Pékin, en parlant lui de «virus de Wuhan».

L'Europe est la nouvelle Chine.

Donald Trump a été accusé par nombre d'élus et de scientifiques de vouloir minimiser la crise et d'envoyer des messages incohérents, parfois en contradiction avec ceux des autorités sanitaires. Quelques heures avant l'allocution présidentielle, le directeur des Centres de détection et de prévention des maladies, Robert Redfield avait estimé que le principal risque de propagation de l'épidémie pour les Etats-Unis, où un millier de cas ont été recensés, venait du Vieux continent. «La vraie menace pour nous, c'est désormais l'Europe», avait-il affirmé. «C'est de là qu'arrivent les cas. Pour dire les choses clairement, l'Europe est la nouvelle Chine.»

Plus de 20.000 personnes (22.307) ont été contaminées en Europe, et 930 en sont mortes. Dans le monde, 124.101 cas d'infection ont été recensés dans 113 pays et territoires, causant la mort de 4.566 personnes.