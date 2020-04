Une énième fake news ? La sortie du président américain présentant la Belgique comme le pays où l'on meurt le plus du Covid-19 a été peu appréciée au Plat Pays.

Trump froisse la Belgique avec ses comptes erronés

De notre correspondant, Max Hellef (Bruxelles) - L'image a été reprise en boucle par les médias. On y voit Déborah Birx, la coordinatrice du groupe de travail coronavirus pour la Maison-Blanche, commenter un tableau présentant la Belgique comme le pays au monde où le Covid-19 aurait fait le plus de morts. Sur ce diagramme, elle devance l'Espagne et l'Italie.



Cette présentation serait passée inaperçue si elle n’avait servi Donald Trump lors d’une intervention destinée à défendre son action dans la lutte contre le coronavirus. Selon l’hôte de la Maison-Blanche, les Etats-Unis seraient loin d’être le pays le plus touché par la pandémie. Le Plat Pays occuperait en revanche la première marche du funeste podium …

D’un côté la Belgique, 11,5 millions d’habitants et quelque 6.000 morts attribuées au coronavirus. De l’autre, les Etats-Unis, 328 millions d’habitants et 45.000 décès. Le calcul serait vite fait…

Cette sortie a été peu appréciée au sein du gouvernement Wilmès. Mardi matin, sur la chaîne télévisée LN24, le ministre Denis Ducarme a trouvé « ça » « assez ignoble ». « Je suis assez stupéfait de voir le président des Etats-Unis présenter la colonne des décès à travers le monde et dire que tout va bien aux Etats-Unis. C’est vraiment de la politique au niveau zéro », a martelé le libéral francophone.

En réalité, rapporter le nombre de morts par centaines de milliers d’habitants comme l’a fait le président américain est un mode de calcul qui fait débat parmi les scientifiques.

Les «cas possibles» de décès inclus

Les experts belges qui ont à traiter chaque jour de la pandémie réfutent ainsi cette méthode. Steven Van Gucht, le virologue et le porte-parole interfédéral dans la lutte contre le coronavirus, répète que le décompte journalier établi pour la Belgique inclut les « cas possibles » de décès attribués au virus, mais non avérés, contrairement à d’autres pays. Or, la moitié des décès sont comptabilisés dans les maisons de repos, où la mort surviendrait le plus souvent au terme d’affections qui n’ont rien à voir avec le Covid-19.

Début avril, l’hebdomadaire The Economist avait consacré un dossier à la morbidité liée au coronavirus dans des pays comme l’Espagne, la France, l’Angleterre, le Pays de Galles, ou encore la région de Lombardie. Il concluait que, faute d’intégrer les décès en maison de repos, les chiffres officiels y étaient très certainement fortement sous-évalués.

Pour honnête qu’il veut être sur le plan scientifique, le mode de calcul belge a toutefois ses inconvénients. Jamais la Belgique ne connaîtra le nombre exact de décès réellement liés au virus, faute d’avoir procédé à temps à une autopsie. Autre dommage collatéral : le lourd – mais hypothétique – bilan humain présenté chaque jour contribue à plomber le moral de la population tout aussi sûrement qu’il dessert l’image du pays à l’étranger.

Si elles ont douté un moment de la méthode adoptée, les autorités belges ont jusqu’ici gardé le cap. Dans Le Soir de ce week-end, la Première ministre Sophie Wilmès expliquait que les testings faits en maison de repos démontrent qu’environ la moitié des résidents « en vie » sont bien infectés par le virus, ce qui conforte quant au choix du mode de calcul employé.

« Je ne suis pas en train de tirer des conclusions définitives sur le nombre de décès en Belgique et la gestion de la crise, expliquait la libérale francophone. Ce que je fais, c’est démontrer que tirer des conclusions définitives sur les chiffres, ce n’est pas pertinent à ce stade. C’est malheureux que cela rajoute de l’angoisse à la population belge. »

