Au lendemain de l'attaque d'un drone américain, le président américain aurait approuvé une opération militaire avant de se rétracter in extremis.

International 2 min.

Trump approuve des frappes en Iran avant de se raviser

Sophie WIESSLER Au lendemain de l'attaque d'un drone américain, le président américain aurait approuvé une opération militaire avant de se rétracter in extremis.

Avec AFP - La tension est encore montée d'un cran, ce vendredi, entre les Etats-Unis et l'Iran. Alors que Donald Trump annonçait jeudi soir que les vols des compagnies aériennes américaines dans la zone où l'Iran a abattu un drone militaire américain étaient interdits, le New York Times révèle que le président américain aurait approuvé des frappes militaires sur «une poignée de cibles iraniennes, comme des radars et des batteries de missiles», avant de se rétracter au dernier moment.

La Maison-Blanche et le Pentagone ont refusé de commenter cette information, provenant, selon le journal américain, de hauts responsables militaires du pays.

«Preuves irréfutables»

Donald Trump se serait ravisé alors que les avions de chasse avaient déjà décollé et que les navires de guerre s’étaient mis en position. Heureusement, aucun missile n'a été tiré avant que l'opération soit annulée à 19h30, heure de Washington, a déclaré un membre de l'administration, cité par le journal.

Cette anecdote surgit alors que l'Iran prétend disposer de preuves «irréfutables» montrant que le drone américain qu'il a abattu jeudi était entré dans son espace aérien, contrairement à ce qu'affirme Washington.

Des débris de drone en Iran

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le ministre des Affaires étrangères adjoint Abbas Araghchi a «protesté énergiquement» par téléphone auprès de l'ambassadeur de Suisse à Téhéran (qui représente les intérêts américains) après cet incident et lui a dit qu'«il y avait des preuves "irréfutables" de ce que le drone avait violé l'espace aérien iranien», indique le communiqué.

L'Iran dit avoir abattu un drone espion américain L'Iran a prévenu jeudi que la violation de ses frontières constituait une «ligne rouge», après que la République islamique eut annoncé avoir abattu un «drone espion américain» dans son espace aérien.

«Des débris du drone ont même été retrouvés dans les eaux territoriales de l'Iran», a déclaré M. Araghchi à son interlocuteur, Markus Leitner, au cours de «cet appel téléphonique d'urgence», selon le texte.

L'Iran «ne cherche pas la guerre»

«M. Araghchi a exhorté les forces américaines à respecter les frontières maritimes et aériennes de l'Iran», affirmant que «ce n'était pas la première fois que les Américains» violaient ainsi le territoire iranien, ajoutent les Affaires étrangères : «Cela s'était déjà produit plusieurs fois auparavant.»

Le diplomate iranien a répété que l'Iran «ne cherche pas la guerre» et a mis en garde «les forces américaines contre toute mesure inconsidérée dans la région», ajoutant que l'Iran défendrait «résolument son territoire contre toute agression».

Selon le communiqué, M. Leitner, qui s'est engagé à «transmettre immédiatement» le message iranien au gouvernement américain, a été «invité à se rendre vendredi matin au ministère des Affaires étrangères pour recevoir plus de détails sur l'incident».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.