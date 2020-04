Le président américain a semé la consternation alors que son pays est devenu le premier foyer mondial de la pandémie de coronavirus avec près du quart des 154.000 morts recensés sur la planète.

Trump appelle à la rébellion contre le confinement

(AFP) - Pendant que plus de la moitié de l'humanité reste à domicile afin de limiter la propagation du covid-19, Donald Trump a ouvertement appelé à braver les règles de confinement. «Libérez le Minnesota!», «Libérez le Michigan!», «Libérez la Virginie», a-t-il tweeté alors que des militants parfois armés s'apprêtaient à défier samedi les autorités de ces Etats démocrates en se rassemblant dans la rue. «Et sauvez votre formidable deuxième amendement. Il est assiégé!», a ajouté Donald Trump, en référence au droit des Américains à porter des armes.

Le président américain a par ailleurs renouvelé ses attaques contre la Chine, qu'il accuse d'avoir «dissimulé» la gravité de la pandémie. Le président français Emmanuel Macron et le chef de la diplomatie britannique, Dominic Raab, ont eux aussi mis en doute la transparence de Pékin.

Craintes de «violences»

Avec près de 3.000 morts par jour et plus de 37.000 décès au total, les Etats-Unis sont devenus le pays le plus durement touché par la pandémie partie fin 2019 de Wuhan, en Chine. Les dirigeants mondiaux font face à un double défi sanitaire et économique: une récession sans précédent depuis 1929 menace, a prévenu le Fonds monétaire international (FMI).

Touchés de plein fouet en l'absence de dispositifs de protection sociale, des millions d'Américains sont contraints de se tourner vers les banques alimentaires. «Nos employés sont à bout», décrit Dan Flowers, le responsable d'une banque alimentaire de l'Ohio. «»Ils travaillent tellement dur. On aimerait bien en voir la fin.» Dans ce contexte, le gouverneur démocrate de l'Etat de Washington, Jay Inslee, s'est indigné des tweets présidentiels car ils encouragent, selon lui, «des actes dangereux et illégaux».

Avec plus de 190 pays et territoires touchés, la pandémie a gagné l'ensemble de la planète. La barre des 1.000 morts officiellement recensés a été franchie en Afrique, dont les trois quarts en Algérie, en Egypte, au Maroc et en Afrique du Sud. Or il manque toujours 44 milliards de dollars pour financer la lutte immédiate contre la crise sanitaire et économique en Afrique, ont estimé la Banque mondiale et le FMI.

«Plus isolée sur Terre»

Au Brésil, la situation sanitaire apparaît particulièrement préoccupante dans les favelas. «Il y a de grands risques de propagation du virus dans la favela, environ 40 à 50% des tests qu'on fait ici sont positifs», s'alarme Tiago Vieira Koch, un directeur de clinique qui intervient à Rocinha, à Rio, la plus grande favela du Brésil.

C'est une planète en plein confinement qu'ont ainsi retrouvée vendredi deux astronautes américains et un cosmonaute russe, premiers à avoir quitté la Station spatiale internationale (ISS) depuis que l'OMS a déclaré en mars la pandémie. «Je pense que je me sentirai plus isolée sur Terre qu'ici», a tweeté l'une des astronautes, Jessica Meir, avant de quitter l'ISS.

Jessica Meir and Her Crewmates Return Safely from the Space Station via NASA https://t.co/8GXpdAWF8H — sɐɯǝɥ (@same7mousa) April 18, 2020

Une semaine après les catholiques et les protestants, le monde orthodoxe vit à son tour un week-end pascal confiné, les fidèles roumains étant par exemple appelés à le célébrer depuis leur balcon. En Russie, encore au stade préliminaire de la pandémie avec seulement 32.000 cas recensés, le Patriarcat de Moscou a recommandé de célébrer Pâques à la maison, sans se rendre à l'église. Mais de nombreux lieux de culte resteront ouverts.

En Malaisie, un habitant a eu l'idée d'effectuer des rondes nocturnes, déguisé en fantôme, pour inciter ses concitoyens à rester confinés. «Je regardais les infos et comme je voyais que de plus en plus de gens mouraient, j'ai décidé de faire peur aux habitants», a expliqué Muhammad Urabil

Les Stones en mondovision

En Europe, quelques pays se sont engagés dans la voie d'un prudent déconfinement comme l'Autriche ou le Danemark. Berlin a jugé la pandémie désormais «sous contrôle» en Allemagne, qui apparaît comme le grand Etat européen à avoir le mieux géré la crise (moins de 4.000 morts), grâce notamment à un large recours aux tests.

Le pays compte rouvrir prochainement ses magasins, et à partir du 4 mai écoles et lycées. Il fabriquera à partir d'août quelque 50 millions de masques par semaine, selon les autorités. Mais pour l'OMS, la pandémie est loin d'être jugulée, avec des «chiffres constants ou accrus» dans l'est de l'Europe et au Royaume-Uni, où le gouvernement a décidé de prolonger le confinement «pour au moins trois semaines».

Après les Etats-Unis, l'Italie (22.745 morts), l'Espagne (20.043), la France (18.681) et le Royaume-Uni (15.464) sont les pays les plus durement frappés. Le chiffre britannique n'inclut pas les morts en maisons de retraite, estimés à 7.500.

En signe «d'unité mondiale dans la lutte contre le covid-19», une brochette de stars mondiales, des Rolling Stones à Celine Dion en passant par Taylor Swift et Billie Eilish, devaient donner ce samedi un concert virtuel diffusé partout dans le monde.

