L'ex-président américain s'est quelque peu lâché lors d'une interview où il n'a pas mâché ses mots pour qualifier la visite du président français en Chine.

États-Unis

Trump accuse Macron de «lécher le c...» de Xi Jinping

L'ex-président américain s'est quelque peu lâché lors d'une interview où il n'a pas mâché ses mots pour qualifier la visite du président français en Chine.

(ChM avec AFP) - Toujours aussi fin et élégant, Donald Trump a accusé le président français Emmanuel Macron de «lécher le cul» de son homologue chinois Xi Jinping après sa visite à Pékin, lors d'une interview diffusée mardi.

Inculpé, Trump dénonce une «insulte à la nation» devant ses partisans De retour dans sa résidence en Floride, Donald Trump a qualifié mardi d'«insulte à la nation» son inculpation officielle plus tôt devant un tribunal de New York, lors d'une journée historique dans une Amérique fracturée.

Emmanuel Macron est sous le feu des critiques après ses propos appelant l'Union européenne à ne pas être «suiviste» de l'Amérique ou de la Chine sur la question de Taïwan, prononcés après son séjour en Asie.

«Macron, qui est un ami, est avec la Chine en train de lui lécher le cul», a estimé l'ancien président américain lors d'une interview à la chaîne Fox News, en faisant allusion au dirigeant chinois.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Donald Trump a accusé l'administration de son successeur Joe Biden d'avoir considérablement affaibli le leadership des Etats-Unis sur la scène internationale, au point de perdre le soutien de ses alliés traditionnels. «Vous avez ce monde de fou, qui explose de partout, et les Etats-Unis n'ont absolument pas leur mot à dire», a assuré Donald Trump. «Je me suis dit ''Ok! La France va en Chine maintenant!''», a confié le milliardaire.

L'administration Biden avait cherché lundi à dédramatiser la polémique, estimant que les Etats-Unis entretenaient une «relation bilatérale formidable» avec la France. Face au tollé, l'Elysée a défendu la posture du président français, estimant que l'Europe «doit pouvoir faire entendre sa voix singulière».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.