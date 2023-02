L'une de ces trois personnes est malheureusement décédée peu après avoir été extraite des décombres. Le corps sans vie du footballeur professionnel ghanéen Christian Atsu a également été retrouvé.

Trois survivants retrouvés treize jours après le séisme

(AFP avec pam) - Trois personnes ont été retrouvées samedi vivantes sous les décombres d'un immeuble effondré à Hatay (sud), treize jours après le séisme d'une magnitude de 7,8 qui a frappé le 6 février la Turquie et la Syrie faisant plus de 40.000 morts.

Un de ces trois survivants est toutefois décédé dans les minutes suivant son sauvetage, a indiqué la chaîne privée turque NTV. Les deux autres personnes, dont un enfant, tirés des décombres 296 heures après le séisme, ont été transférées à l'hôpital. L'âge et l'identité des rescapés sont pour l'instant inconnus.

Le footballeur Christian Atsu est mort dans le séisme

Les survivants ont été extraits des débris par des équipes de secours turques et kirghizes, selon les médias turcs. Un autre rescapé, un homme âgé de 45 ans, avait été retrouvé vendredi soir, 278 heures après le séisme dans la province de Hatay, à proximité de la frontière syrienne, qui abrite notamment la ville d'Antakya complètement ravagée.

Par contre, le corps sans vie du footballeur ghanéen Christian Atsu, joueur du club turc de Hatayspor, a été retrouvé ce samedi sous les décombres de l'immeuble où il vivait à Hatay. «Le corps sans vie d'Atsu a été retrouvé sous les décombres. On retire encore ses affaires. Son téléphone a aussi été retrouvé», a affirmé Murat Uzunmehmet, son agent en Turquie, cité par l'agence privée turque DHA, mettant fin à près de deux semaines d'inquiétude et de recherches pour les proches du footballeur de 31 ans.

«C'est avec le coeur lourd que je dois annoncer à tous (...) que le corps de Christian Atsu a été retrouvé ce matin», a de son côté indiqué sur son compte Twitter Nana Sechere, l'agent ghanéen d'Atsu. «Je présente mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tout le monde pour leurs prières et leur soutien», a-t-il ajouté.

Près de 40.000 morts en Turquie

Selon les médias turcs, l'ancien joueur de Chelsea et Newcastle en Angleterre a été découvert sous les décombres de la résidence Rönesans, une tour de 12 étages qui s'est effondrée dans le séisme. Désigné meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2015, Atsu a également été retenu dans l'équipe type de la CAN en 2017. Il est également du voyage pour le Mondial-2014 au Brésil ou les Black Stars ont été éliminés dès le premier tour. Atsu laisse une veuve et trois enfants orphelins.

Le dernier bilan officiel du séisme de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie est de 39.672 morts dans le pays. Les chances de survie semblent désormais plus faibles autour de l'épicentre du séisme plus au nord, dans les régions montagneuses comme Kahramanmaras, et même enneigées d'Elbistan et Adiyaman, où le thermomètre est descendu la nuit jusqu'à -15°C, ont constaté les équipes de l'AFP.