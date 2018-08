Il y a 40 ans, le décès de Jean-Paul Ier moins de deux mois après celui de Paul VI propulsait Jean-Paul II à la tête de l'Église catholique.

Trois papes en trois mois: l'improbable élection de Jean-Paul II, il y a 40 ans

(AFP) - Le 6 août 1978, Paul VI, au Vatican depuis quinze ans, décède à 80 ans d'une crise cardiaque. Vingt jours plus tard, le 26 août, le cardinal Albino Luciani est élu souverain pontife, sous le nom de Jean-Paul Ier.

A 65 ans, ce fils de famille ouvrière du nord de l'Italie a «deux profonds sillons qui descendent jusqu'au menton, des traits qui dénoncent son origine paysanne: des montagnards vénitiens, simples, honnêtes et hospitaliers», décrit alors un journaliste.

2 Paul VI (1963-1978): Giovanni Battista Montini, diplomate élu en plein Concile Vatican II qu'il a mené à terme.

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Paul VI (1963-1978): Giovanni Battista Montini, diplomate élu en plein Concile Vatican II qu'il a mené à terme. Jean Paul Ier (1978): Albino Luciani, patriarche de Venise, il aura l'un des plus courts règnes de l'histoire de la papauté : 33 jours. Connu comme le pape souriant.

Il réussit rapidement à gouverner dans un style plus direct que ses prédécesseurs, évitant autant que possible le cérémonial. Très sensible à la pauvreté, «le pape au sourire» affirme aussi l'importance de donner un «salaire équitable» à tous.

Mais dans la nuit du 28 au 29 septembre, 33 jours après son élection, Jean-Paul I décède brusquement, apparemment des suites d'un infarctus, faisant de lui l'un des papes les plus éphémères de l'Église catholique.

Le lendemain matin, «les employés du Vatican sous le porche, se regroupent autour de petits postes de radio portatifs pour écouter discrètement les nouvelles.

Les dix derniers papes et leurs héritages Les dix derniers papes ont marqué l'histoire chacun à sa manière. Voici un résumé de leurs faits d'arme.

Aux pèlerins qui entrent dans la basilique, ils doivent répondre à la question: est-ce bien vrai que le pape est mort? Ils répondent que oui, hochant gravement la tête et se remettent à l'écoute.

Un empoisonnement?

Deux jours après son décès, le Vatican annonce que le corps du pape ne sera pas autopsié, cette procédure n'étant «pas prévue par la constitution apostolique de Paul VI».

Des doutes surgissent alors, au Vatican même, sur le diagnostic fait par les médecins pontificaux. «Le pape a été retrouvé vendredi matin le visage serein, alors que, selon une bonne source vaticane, l'infarctus du myocarde annoncé aurait dû affecter ses membres ou ses traits.»

La Providence, sa négligence, volontaire ou non, à l'égard de sa santé, ou un complot... de nombreuses théories viendront jeter de l'ombre sur le récit officiel.

En 1984, l'écrivain britannique David Yallop assure par exemple que Jean-Paul Ier a été empoisonné parce qu'il était déterminé à s'opposer à l'emprise de la loge maçonnique P2 sur le Vatican, une thèse «totalement absurde» pour le Saint-Siège.

«Pape non italien élu»

Secouée par le décès de deux papes en deux mois, en 1978, l'Église doit ainsi se remobiliser afin de trouver un successeur à Jean-Paul Ier.

«Il était déjà difficile de trouver un successeur à Paul VI. Comment feront les cardinaux pour choisir un pape aussi bon, aussi cordial que le pape Luciani?» demandait alors une retraitée interrogée par la presse.

Jean Paul II (1978-2005): Karol Wojtyla, premier pape polonais de l'histoire. Conservateur dans la doctrine mais désireux de communiquer de façon moderne le message de l'Évangile.

Le 16 octobre, après huit tours de scrutin, une fumée blanche sort enfin du toit de la chapelle Sixtine, signe qu'un accord a été trouvé entre les 111 cardinaux.

La foule immense amassée place Saint-Pierre exulte de joie. «Pape non italien élu» indique alors l'AFP dans un flash, avant même de décliner l'identité de l'intéressé.

Contre toute attente, le cardinal Karol Wojtyla, un polonais de 58 ans archevêque de Cracovie est désigné par le conclave.

Une petite révolution

Cette désignation sonne comme une petite révolution pour l'Église catholique qui n'avait, en plus de 400 ans, connu que des papes italiens.

Karol Wojtyla adopte le nom de Jean-Paul II, en hommage à son prédécesseur. Son pontificat est solennellement inauguré le 22 octobre 1978, au beau milieu de la Guerre froide.

Charismatique, intraitable sur les moeurs, conservateur et moderne à la fois, Jean-Paul II contribue à la chute du communisme tout en luttant contre le capitalisme débridé.

Bien que tous ses engagements n'aient pas été couronnés de succès, il reste adulé par de nombreux fidèles comme «l'athlète de Dieu» et sera canonisé en 2014.