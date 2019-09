Trois maisons ont été complètement détruites ce mardi par une explosion survenue dans un quartier résidentiel de Wilrijk où les secours ont évacué trois personnes.

Trois maisons soufflées par une explosion à Anvers

Selon la presse flamande, trois habitations ont été entièrement détruites et d'autres ont été endommagées. Les pompiers sont intervenus rapidement sur les lieux de l'accident et ont dégagé deux personnes des débris dans un état grave. Elles ont été prises en charge par les services de soin, l'une a pu sortir de l'hôpital, l'autre est grièvement blessée.

Entre-temps, les équipes de secours ont pu localiser une troisième personne. Par ailleurs, la police a tenté de contacter les habitants des trois logements soufflés. Une personne est portée disparue et pourrait encore se trouver sous les décombres.

Ouverture d'une enquête

On ignore encore s'il y a des victimes et les causes de l'accident ne sont pas encore connues même si le bourgmestre d'Anvers Bart De Wever évoque «une explosion de gaz». Des travaux étaient en cours dans la rue, et peut-être aussi dans une des maisons touchées mais des investigations sont en cours.

Fluvius, le gestionnaire du réseau belge d’électricité et de gaz naturel en Flandre, ne travaillait plus ni mardi ni les jours précédents à proximité de l'endroit où l'explosion s'est produite.

Le Parquet d'Anvers a annoncé qu'une enquête judiciaire avait été ouverte pour «vandalisme par explosion». Un juge d'instruction a été envoyé sur place, le parquet n'écarte aucune piste.

Rond 12.20 uur was er een ontploffing in de Palmanshoevestr in Wilrijk (hoek Riddervel-Egied Segerslaan). 3 panden zijn getroffen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden & er bevinden zich nog mensen onder het puin. 1 slachtoffer werd reeds bevrijd. pic.twitter.com/CwsOIXS1u1 — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) September 3, 2019