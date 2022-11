Le mouvement de protestation des conducteurs de train devrait fortement perturber le trafic ferroviaire de lundi soir à jeudi.

Trois jours de grève sur le rail belge

Max HELLEFF Le mouvement de protestation des conducteurs de train devrait fortement perturber le trafic ferroviaire de lundi soir à jeudi.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles)

En raison d’une grève, l’offre de trains sera limitée du lundi 28 novembre (22 heures) au jeudi 1er décembre inclus. Un service alternatif est prévu. Le site Belgian Rail qui fait cette annonce conseille de consulter régulièrement son planificateur de voyages en ligne. Pour toute information concernant le trafic vers l’étranger, il renvoie à sa section internationale.

Moins d’un mois après la grève générale du 9 novembre, la Belgique devrait se retrouver de nouveau en partie paralysée en raison du mouvement de protestation qui perturbera son trafic ferroviaire pendant trois jours. Une durée inédite, les grèves du rail se limitant généralement à une plage horaire de 24 heures. L’ensemble du réseau devrait être impacté.

Les réunions de concertation qui ont précédé cette énième démonstration de mécontentement n’ont pas réussi à dégager un compromis. Les syndicats du rail ont maintenu leur préavis de grève. Ils dénoncent «l'absence de perspectives positives en faveur de l'ensemble des cheminots». Les patrons du rail auraient proposé une prime de 100 euros par travailleur. Ils ont essuyé un net refus.

Le plan de transport annoncé ce lundi

A priori, seul le personnel de conduite de la SNCB est cette fois concerné. Mais faute de conducteurs dans les locomotives, de nombreux trains sont susceptibles de ne pas rouler. Le comptage officiel des grévistes permettra à la société des chemins de fer SNCB d’établir un plan de transport alternatif. Il sera communiqué lundi. Mais il n’empêchera pas d’importantes perturbations.

Depuis des années, les conducteurs de train se plaignent de leurs conditions de travail et du rythme qui leur est imposé. Ils dénoncent l’impossibilité de concilier vie de famille et vie professionnelle en raison de leurs horaires. Selon les syndicats, qui avancent ici en front commun, le contexte de travail ne cesse de se dégrader en dépit des promesses faites par le gouvernement fédéral et cadrent mal avec les ambitions affichées pour le rail.

HR Rail, l'employeur juridique de «l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices des chemins de fer», veut pour sa part négocier un nouvel accord social après la conclusion des contrats de gestion des entreprises ferroviaires censée aboutir avant la fin de l’année. «Le service de relations humaines avait aussi annoncé 300 recrutements supplémentaires l’an prochain, portant à 1600 le nombre de nouveaux travailleurs pour l’année 2023», relaie l’agence Belga.

La SNCB peine à convaincre

Voilà qui ne redorera pas l’image du rail belge. Grèves régulières, retards en cascade, trains bondés sur certains axes, prix du billet en nette hausse (+9%) pour 2023… La SNCB peine à se montrer à la hauteur de la mission que lui assignent le politique et le citoyen. Dans un pays qui reste en bonne partie centré sur Bruxelles malgré la régionalisation, le flux et le reflux des navetteurs demeurent trop liés à la route.

L’association flamande de navetteurs TreinTramBus appelle les chemins de fer et les autorités à tout faire pour éviter cette nouvelle grève. «Ces actions pourraient constituer, pour beaucoup de voyageurs, la goutte de trop», prévient-elle. L’organisation de navetteurs estime que «la SNCB doit prendre au sérieux les plaintes du personnel et offrir à celui-ci de nouvelles perspectives».

Le gouvernement fédéral en prend au passage pour son grade. Les investissements dans le rail ont été presque réduits de moitié pour la décennie à venir, passant de 400 à 215 millions d’euros, souligne encore cette association.

